Sinner, promessa d’amore: gongola Maria Braccini

Sinner, da lui proprio non ci aspettavamo una dichiarazione di questo tipo. L’ha detto davvero e sembra proprio una promessa.

Non è timidezza. Non è neanche una questione di priorità. Sono ben altri, a quanto pare, i motivi che hanno indotto Jannik Sinner a chiudersi, progressivamente, a riccio. A tenere lontani i riflettori dalla sua vita privata e a fare in modo che a nessuno venisse voglia di ficcanasare troppo nei fatti suoi.

L’operazione gli è riuscita benissimo. Fatta eccezione per quando, l’inverno scorso, si è presentato a San Siro in compagnia della sua dolce metà, non c’è giorno in cui la sua love story sovrasti, mediaticamente parlando, la sua carriera di tennista. L’esatto opposto di quello che è accaduto a Matteo Berrettini: il romano ha tenuto, nelle scorse ore, una conferenza stampa per annunciare la data del rientro e per fare il punto sul suo recupero, eppure si sta parlando molto più della sua rottura con Melissa Satta che non, appunto, dei suoi programmi futuri. Ma anche lui, archiviata questa relazione, avrà certamente imparato questa preziosissima lezione.

Il fatto che Maria Braccini non sia mai sulla bocca dell’altoatesino – non l’ha nominata, pensate un po’, neanche nel discorso post-vittoria degli Australian Open – non significa che lei non abbia un ruolo importantissimo nella sua vita, anzi. Ce l’ha eccome e, a giudicare dall’ultima intervista rilasciata dal campione, è ancor più “ingombrante” di quanto Sinner abbia dimostrato fino a questo momento.

Che dolce Sinner: “Penso che sia una bellissima cosa”

Vanity Fair, che lo ha “interrogato” a lungo e su qualunque argomento, gli ha chiesto, ad un certo punto, se ritenesse che l’amore fosse una distrazione. Soprattutto per uno che, come lui, è molto rigoroso sul lavoro e non si concede alcun eccesso, né in termini alimentari e né in termini di movida.

“No – questa la risposta del numero 3 del mondo – Certo non è semplice, giro molto e durante i tornei sono molto concentrato. Ma penso che sia una bellissima cosa quando si trova un amore giusto. Come per tutti. E poi, se ci pensa, i migliori tennisti al mondo hanno tutti moglie e figli“.

Una frase sincera, detta di getto, che avrà fatto certamente gongolare la bella Maria. Dopotutto, qualche giorno fa, la mamma della Braccini aveva già evidenziato che i due ragazzi facevano sul serio. E questa, tra le righe, potrebbe essere una promessa. Perché anche i campioni, lo sa pure Jannik, hanno diritto all’amore e alla felicità, non solo in campo ma a 360°.