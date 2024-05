Sorpresa F1, arriva il pilota italiano: farà coppia con Verstappen

Sorpresa F1, dopo gli ultimi test il pilota italiano ha davvero convinto tutti. Niente passaggio intermedio ma subito una grandissima squadra. Coppia clamorosa con Verstappen

Il sogno è lì pronto a essere realizzato. Un sogno clamoroso. Ma ormai, secondo i ben informati, ci siamo proprio. Negli ultimi test a porte chiuse avrebbe convinto tutti. E il conto alla rovescia, per l’annuncio ufficiale, sarebbe già iniziato. Anzi, leviamo il condizionale, è iniziato.

Per Andrea Kimi Antonelli le porte del Circus si sono definitivamente aperte secondo le informazioni che sono state riportate dal Corriere dello Sport. Il board della Mercedes è stato praticamente convinto dopo alcuni test effettuati privatamente sulla pista di Silverstone. No, non parliamo del 2025, ma c’è da attendere un altro poco, nel 2026. Quindi oltre alla Ferrari e alla Racing Bulls, il Mondiale della Formula Uno potrebbe avere in pista anche un pilota tricolore. Sarebbe qualcosa di clamoroso soprattutto perché tutto porta all’anno in cui, secondo le previsioni di molti, la Mercedes dovrebbe essere una delle migliori squadre viste le prestazioni della power-unit che dovrebbe debuttare proprio tra un anno e mezzo.

Sorpresa F1, Antonelli con Verstappen

Al volante della Mercedes nei test citati prima si sarebbero alternati secondo quanto scritto dal giornale George Russell, Mick Schumacher e Antonelli: “I tre piloti hanno guidato una Mercedes W13 del 2022 e si sono alternati seguendo un identico programma di lavoro. Antonelli è andato forte quanto Russell in assetto da qualifica (poca benzina e gomme soft) e leggermente meglio di lui sul passo gara. Russell ha provato a prolungare la sua permanenza in pista per evitare che il bolognese tornasse al volante. Invano”.

E dopo questa prestazioni tutti i 15 membri che decideranno chi sarà il pilota del 2026 – anche se forse ci sono delle speranze per il 2025 – hanno praticamente dato il via libera all’operazione Antonelli. Qualche settimana fa erano solamente 3 quelli favorevoli all’italiano, adesso tutto ribaltato. E siccome Toto Wolff sogna Max Verstappen nel 2026, per dare in mano al pilota olandese quella che probabilmente potrebbe essere la macchina migliore, allora il sogno di vedere la coppia Verstappen-Antonelli è vivissimo. Sarebbe clamoroso.