Cremonese-Catanzaro, playoff Serie B: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Cremonese-Catanzaro è una partita valida per il ritorno delle semifinali dei playoff di Serie B e si gioca sabato alle 20:30: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Non sono mancate le emozioni nella semifinale d’andata tra Catanzaro e Cremonese, penultima tappa prima della finale dei playoff di Serie B. I calabresi hanno confermato per l’ennesima volta le loro qualità, sfiorando una rimonta che avrebbe avuto del clamoroso. La squadra di Vincenzo Vivarini, finita sotto 2-0 ad inizio ripresa (Tsadjout e Ciofani), ha avuto la forza di reagire subito, prima accorciando le distanze con un gran gol di Biasci e poi riacciuffando i grigiorossi con il subentrato Brignola (2-2).

Il Catanzaro però non si è accontentato del pari ma ha continuato ad attaccare a spron battuto fino alla fine. E se non è riuscito a ribaltare gli uomini di Giovanni Stroppa è stato solamente grazie ad una strepitosa parata del portiere Saro nel finale di gara, miracoloso su Donnarumma. La Cremonese avrebbe sicuramente potuto gestire meglio il doppio vantaggio ma in fin dei conti, per come si erano messe le cose nel secondo tempo, il pareggio è comunque un risultato che fa comodo, dal momento che nella sfida dello “Zini” i lombardi potranno giocare per due risultati su tre. In caso di ulteriore parità, infatti, saranno Ciofani e compagni ad andare in finale grazie al miglior piazzamento in regular season (non sono dunque previsti né tempi supplementari, né calci di rigore). Catanzaro che dovrà quindi andare nuovamente all’assalto di una difesa, quella grigiorossa, che è la meno battuta del torneo, con soli 32 gol subiti (soltanto 15 tra le mura amiche).

Cremonese-Catanzaro: le ultime notizie sulle formazioni

Come vedere Cremonese-Catanzaro in diretta tv e in streaming

La sfida tra Cremonese e Catanzaro è in programma sabato alle 20:30 allo stadio “Zini” di Cremona e si potrà vedere su diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport oppure dal canale 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire pure del servizio NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. La diretta streaming si potrà seguire anche su DAZN.

Il pronostico

Stavolta sarà la Cremonese a poter contare sul supporto del proprio pubblico. Ma guai a sottovalutare questo Catanzaro che oltre a giocare un calcio coraggioso e aggressivo, non molla mai. E che anche nella gara d’andata, nonostante abbia l’aquila come simbolo, ha dimostrato di avere sette vite come i gatti. La sensazione è che i calabresi, pur restando sfavoriti in ottica qualificazione, riusciranno ad evitare la sconfitta in un match da più di due gol complessivi ed almeno uno per parte.

Le probabili formazioni di Cremonese-Catanzaro

CREMONESE (4-4-2): Fulignati; Scognamillo, Antonini, Brighenti, Veroli; Sounas, Pontisso, Petriccione, Vandeputte; Iemmello, Biasci.

CATANZARO (3-5-2): Saro; Antov, Bianchetti, Marrone; Ghiglione, Pickel, Majer, Johnsen, Quagliata; Vazquez, Tsadjout.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2