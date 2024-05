Liga, trentottesima giornata: i pronostici sulle partite di sabato 25 maggio

Liga, tutto già quasi deciso nel massimo campionato spagnolo. Il Real Madrid ospita il Betis nell’ultima gara prima della finale di Champions League: pronostici.

Nel turno che manda in archivio la Liga 2023-24 il Real Madrid e il suo condottiero Carlo Ancelotti faranno le prove generali in vista dell’attesissima finale di Champions League, in programma tra una settimana a Wembley. L’ultimo appuntamento prima della sfida con il Borussia Dortmund è quello con il Betis, già certo del settimo posto in classifica che vale un pass per la prossima Conference League.

Per i Blancos non è altro che l’ennesimo “allenamento”, comunque prezioso per evitare di perdere lo smalto a sette giorni dall’impegno più importante della stagione. Modric e compagni hanno vinto (e festeggiato) il titolo già da qualche settimana ed il tecnico italiano ne sta approfittando per regalare minuti un po’ a tutti. Ciononostante il Real Madrid è ancora imbattuto – l’ultima sconfitta in campionato risale a settembre – e viene da un pirotecnico 4-4 con il Villarreal. Le Merengues dovrebbero riuscire a salutare il pubblico del Bernabeu – che a sua volta renderà omaggio a Toni Kroos, pronto a lasciare il calcio dopo l’Europeo – con una vittoria, contro una squadra, quella sivigliana, che non può più raggiungere la sesta posizione dopo la sconfitta decisiva nello scontro diretto con la Real Sociedad. E i gol, anche in questo caso, non dovrebbero mancare.

Match che si preannuncia prolifico pure quello tra Osasuna e Villarreal, due squadre ormai prive di obiettivi concreti. Quanti rimpianti per il Sottomarino Giallo. Che, se fosse riuscito ad avere la meglio sul Real Madrid, adesso sarebbe in corsa quantomeno per il settimo posto e la Conference League. I padroni di casa punteranno a chiudere il ciclo Arrasate – l’allenatore ha già comunicato l’addio – con un successo, dopo il sorprendente 4-1 con cui nel turno precedente hanno annichilito l’Atletico Madrid al Civitas Metropolitano.

Le previsioni sulle altre partite

In ogni caso una brutta figura per gli uomini di Diego Simeone, che hanno visto interrompersi una striscia di 4 vittorie consecutive, dimostrando di essere probabilmente già con la testa alle vacanze.

L’Atletico Madrid, soprattutto quello visto all’opera una settimana fa, potrebbe fare fatica a portare via punti dalla trasferta, sempre molto ostica, di San Sebastian con la Real Sociedad. I Txuri-Urdin hanno scongiurato in extremis il sorpasso del Betis ed il prossimo anno disputeranno l’Europa League. Ad Anoeta si respira dunque un certo entusiasmo e non sarebbe una sorpresa se contro i Colchoneros arrivasse un risultato positivo. Il match con meno appeal di quest’ultima giornata è quello tra Almeria e Cadice, entrambe già retrocesse in Segunda Division: prevediamo almeno una rete per parte. Infine, la sfida tra Rayo Vallecano e Athletic Bilbao. I madrileni hanno raggiunto la salvezza, mentre i baschi oltre al trionfo in Coppa del Re dopo 40 anni di attesa si preparano al ritorno in Europa grazie al quinto posto.

Liga: possibili vincenti

Real Sociedad o pareggio (in Real Sociedad-Atletico Madrid)

Real Madrid (in Real Madrid-Betis)

Le partite da almeno un gol per squadra

Osasuna-Villarreal

Real Sociedad-Atletico Madrid

Almeria-Cadice

Liga: le partite da almeno due gol complessivi

Osasuna-Villarreal

Rayo Vallecano-Athletic Bilbao

Real Madrid-Betis