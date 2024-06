Lotto, il terno vincente: vale 22mila euro

Lotto, il terno è vincente: il colpo grosso vale la bellezza di 22mila euro. Ecco dove e come è successo. Il totale di quattro vincite è clamoroso

Tornano prepotenti i colpi al Lotto. E non solo, anche al 10eLotto. Si sa, quando la Dea Bendata decide di baciare una sola Regione allora può succedere di tutto. Perché in questo caso non parliamo di una sola vincita, ma di ben quattro che porta ad un totale clamoroso. Ma andiamo con ordine, perché è giusto raccontare, così come viene riportato da Agimeg.it, quello che è successo in Campania nel corso di una delle ultime estrazioni.

Si cala il poker da quelle parti. Alla fine infatti sono stati distribuiti la bellezza di 47.100euro. La media poco superiore ai 10mila euro per colpo anche se, c’è da dirlo, ce n’è uno che ha battuto tutti gli altri. Un terno secco, vincente, di quelli che capitano forse una sola volta nella vita e non a tutti. Ma scopriamo insieme i numeri fortunati.

Lotto, ecco il terno vincente

Il colpo grosso è stato centrato ad Aversa, cittadina in provincia di Caserta. Il fortunato scommettitore in questo caso è riuscito con una giocata di soli 5 euro a portare a casa la bellezza di 22.550euro. Come ci è riuscito? Semplice, un terno secco sulla ruota di Napoli con i numeri 4, 12 e 89. Qualcosa di davvero incredibile se si pensa a tutte le combinazioni che potrebbe uscire con questo gioco.

Ma non è finita qui perché ovviamente ci sono da registrare anche gli altri quattro colpi che sono stati centrati in questo caso con il 10eLotto. Una tripletta che potrebbe passare alla storia. Le tre vincite sono state centrare tutte nella provincia di Napoli: “12.000 euro a Casalnuovo di Napoli (6 numeri su 6 in modalità frequente) e poi due vincite da 6.300 euro ciascuna in città con un solo numero indovinato in modalità frequente” si legge sul sito citato prima. Festa infinita, per tutti.