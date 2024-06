Borussia Dortmund-Real Madrid, finale Champions League: tv in chiaro, formazioni, pronostici

Borussia Dortmund-Real Madrid è la finale dell’edizione 2023-24 della Champions League e si gioca sabato alle 21:00: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

Sul tetto d’Europa, come ogni anno, c’è posto per una sola squadra. Nel tempio londinese di Wembley è tutto pronto per incoronare i nuovi campioni continentali: chi si aggiudicherà l’edizione ’23-’24 della Champions League, l’ultima con l’attuale format? Assisteremo al quindicesimo trionfo del Real Madrid oppure al secondo del Borussia Dortmund? Partiamo col dire che si tratta, innanzitutto, di una finale assolutamente inaspettata.

O meglio, inaspettata è la presenza della formazione di Edin Terzic, capace di smentire ogni pronostico sin da quando è iniziato il torneo tornando dunque a giocare l’ultimo atto della manifestazione continentale più importante a distanza di 11 anni dall’amara sconfitta nel derby tutto tedesco con il Bayern Monaco (guarda caso andato in scena sempre a Wembley). Dall’altro lato c’è invece la corazzata del plurititolato Carlo Ancelotti, che sin dalla notte dei tempi ha sempre un feeling molto speciale con questa competizione. Vedere i Blancos in finale non rappresenta assolutamente una novità ed in caso di vittoria sarebbe la seconda Champions League negli ultimi tre anni dopo quella conquistata nel 2022 a Saint-Denis contro il Liverpool. Un duello alla Davide contro Golia, per intenderci. L’outsider che sfida il club più titolato al mondo nonché abituato a fare incetta di coppe dalle grandi orecchie. Un paragone che calza a pennello, se teniamo conto del fatto che i gialloneri partiranno nettamente sfavoriti.

Per i Blancos stagione (quasi) perfetta

Con un Benzema in meno e un Bellingham in più, Ancelotti è riuscito a “tenere in vita” un ciclo che sembrava destinato ad esaurirsi dopo la sconfitta incassata lo scorso anno in semifinale contro il Manchester City.

Trascinato dai due brasiliani Vinicius e Rodrygo nonché veterani Modric e Kroos – il tedesco ha annunciato che dopo l’Europeo appenderà le scarpette al chiodo – il Real Madrid non ha avvertito minimamente l’assenza del centravanti francese, finito la scorsa estate in Arabia Saudita. A non farlo rimpiangere c’ha pensato il centrocampista inglese arrivato nel mercato estivo proprio dal Borussia Dortmund, sfoderando numeri da vero bomber di razza (21 gol in stagione oltre a 10 assist). I Blancos hanno stradominato il campionato – una sola sconfitta in Liga e 10 punti in più del Barcellona secondo – si sono messi in tasca la Supercoppa di Spagna ed in Champions League sono ancora imbattuti (non era mai successo che arrivassero in finale senza perdere neppure una partita). Il turning point della stagione delle Merengues è stato indubbiamente il successo ai rigori nel doppio confronto con i campioni in carica del Manchester City, eliminati ai quarti di finale. Una rivincita dal retrogusto molto dolce.

L’impresa del Borussia Dortmund

È stato invece un Borussia Dortmund dai due volti quello che abbiamo visto all’opera in questa stagione. Se in campionato i gialloneri hanno deluso, arrivando addirittura quinti e qualificandosi alla prossima Champions League solamente grazie all’ampliamento del numero dei posti, in Europa le cose sono andate diversamente.

All’inizio, infatti, Reus e compagni – a proposito, anche lo storico capitano lascerà dopo questo match – erano dati per spacciati, essendo capitati nel “girone della morte” con PSG, Milan e Newcastle.

Contro ogni pronostico però la squadra di Terzic ha collezionato più punti di tutti, garantendosi un ottavo di finale non proibitivo. Dopo aver superato senza grossi problemi il PSV Eindhoven agli ottavi, il Borussia Dortmund si è preso lo scalpo dell’Atletico Madrid – giustiziere dell’Inter – nei quarti ed in semifinale ha poi realizzato una vera e propria impresa sbattendo fuori il più quotato PSG di Mbappé, battuto sia all’andata che al ritorno. Una bella rivincita per lo stesso Terzic che lo scorsa estate venne confermato nonostante gli fosse sfuggito il titolo nazionale in modo alquanto rocambolesco nell’ultima giornata di campionato.

Le ultime notizie sulle formazioni

Il Borussia Dortmund ha giocato la sua ultima partita lo scorso 18 maggio, quando ha “salutato” la Bundesliga rifilando quattro gol al fanalino di coda Darmstadt. Due settimane di tempo sono bastate a Terzic per recuperare tutti. O quasi: l’unico che non è a disposizione del tecnico giallonero è il terzino Bensebaini.

Per il resto, la formazione titolare che affronterà in finale il Real Madrid sarà la stessa che di quella che è scesa in campo nella semifinale con il PSG. In attacco il centravanti Fullkrug sarà supportato dal trio Adeyemi, Brandt e Sancho, mentre in mediana agiranno Emre Can e Sabitzer. Terzic conta molto sui terzini Ryerson e Maatsen, soprattutto su quest’ultimo, devastante contro i parigini. Dall’altro lato, Ancelotti dovrò rinunciare al lungodegente Alaba ma anche all’infortunato Tchouaméni, che rientrerà soltanto per gli Europei. In porta Courtois vincerà il ballottaggio con Lunin, fermato nei giorni scorsi dall’influenza. In difesa toccherà a Nacho, il centrocampo invece sarà composto da Valverde, Kroos e Camavinga. Soltanto panchina per Modric.

Come vedere Borussia Dortmund-Real Madrid in diretta tv in chiaro e streaming

Borussia Dortmund-Real Madrid, la finale della Champions League 2023-24, è in programma sabato alle 21:00 e si giocherà Wembley Stadium di Londra, in Inghilterra. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Borussia Dortmund-Real Madrid sarà trasmessa anche in chiaro su Canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Play.

Il pronostico

Quindicesimo scontro in Champions League tra Borussia Dortmund e Real Madrid, il primo in finale. Il bilancio recita sei vittorie Blancos, tre per i tedeschi e ben 5 pareggi. Le Merengues, tuttavia, hanno incassato solamente una sconfitta nelle ultime 20 sfide contro squadre che partecipano alla Bundesliga in competizioni Uefa. Il Borussia, pur non brillando in campionato in quanto a continuità, in coppa ha dimostrato di poter dare fastidio a chiunque grazie al suo atteggiamento camaleontico ed alla capacità di adattarsi alle caratteristiche dell’avversario di turno. Il Real Madrid rappresenta la “storia” di questa competizione, non ha punti deboli e parte naturalmente favorito ma potrebbe non essere una finale a senso unico come suggeriscono invece i bookmaker. Il match potrebbe essere deciso nel secondo tempo, dunque più prolifico rispetto al primo.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Real Madrid

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Emre Can, Sabitzer; Adeyemi, Brandt, Sancho; Füllkrug.

REAL MADRID (4-3-1-2): Courtois; Carvajal, Nacho, Rüdiger, Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga; Bellingham; Rodrygo, Vinícius Jr.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2