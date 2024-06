10eLotto, bastano 4 euro per vincerne 40mila

10eLotto, per vincere una somma del genere basta investire 4 euro: tutto merito dell’estrazione extra, provare per credere.

Accade spesso che i giocatori più fortunati decidano di rimanere anonimi. Non li convince il fatto di dover rivelare la propria identità, cosa che a volte potrebbe avere, in effetti, delle ripercussioni più o meno gravi. Quest’uomo qui, per esempio, ha pagato a caro prezzo la decisione di comunicare ai propri familiari di aver vinto alla Lotteria.

Non ha avuto problemi ad ammettere di essere stato baciato dalla fortuna, invece, il fortunello che nelle scorse ore ha fatto “gol” ad Ancona. La stampa non ha diffuso il suo nome, forse non lo conosce neppure, ma il titolare della rivendita presso la quale è stata registrata la giocata vincente sa bene, invece, quale dei suoi clienti abbia vinto tutti questi soldi.

La vincita è relativa all’amatissimo gioco del 10eLotto, che mette in palio, come noto, diversi premi di varia entità. L’uomo in questione ne ha beccato uno bello corposo: spendendo solamente 4 euro, pensate un po’, ne ha portati a casa 40mila. Una cosa che non capita tutti i giorni e che merita di essere celebrata nel migliore dei modi, quelle rare volte che accade.

10eLotto, l’estrazione extra lo ha salvato in calcio d’angolo

Il titolare della tabaccheria ha ricevuto la bella notizia mentre si trovava al teatro Pergolesi, in occasione del premio Cesarini. Ed è stato sorpreso, ma soprattutto ben lieto, di scoprire che nella sua attività era successa una cosa “che da tempo non si vedeva”.

Luigi Paoloni, questo il suo nome, ha rivelato al giornale Il Resto del Carlino che il cliente fortunato, che ha giocato la combinazione vincente nel pomeriggio di lunedì, alle 17:35, ha optato per la modalità frequente, quella che prevede un’estrazione ogni 5 minuti. “Importo della giocata di quattro euro: i numeri giocati 10 con oro, doppio oro ed extra. Nella prima estrazione dei dieci numeri giocati non e stato estratto nessuno. A quel punto al giocatore non resta che confidare nell’estrazione extra dove partecipano tutti e dieci i numeri ed in questo caso ben 9 ne sono stati estratti“.

“Ecco quindi la mega vincita di 40mila euro – ha raccontato ancora – vincita della quale il fortunato giocatore era ignaro. È stato mio figlio minore Nicolò ad avvertirlo causandogli un benefico rossore in viso, frutto dello shock positivo”. In onore di questa bella vincita, che è coincisa con l’anniversario dei 20 anni dall’apertura, il titolare organizzerà, nei prossimi giorni, una cena. E chissà se vi prenderà parte anche il Gastone di via Gallodoro…