La Juve cede un protagonista di questa stagione, addio da 25 milioni

Calciomercato Juventus, i bianconeri pronti a cedere un protagonista di questa stagione, uno che ha reso anche al di sopra delle aspettative: un addio che vale 25 milioni di euro

Thiago Motta non ha ancora preso (ufficialmente) mano della Juventus, ma già si inizia a muovere ovviamente sul mercato e su quelle che sono e che saranno le scelte del club nella prossima campagna acquisti.

Si è parlato molto di Federico Chiesa in questi giorni, che senza rinnovo contrattuale – data di scadenza 30 giugno del 2025 – potrebbe anche partire. Si tratta sull’accordo per il prolungamento, anche se, a detta di qualcuno, il tecnico non è che straveda così tanto per il numero 7. Quindi in uscita potrebbe essere un’operazione assolutamente da seguire. Vedremo quello che succederà nel corso delle prossime settimane, come vedremo quello che succederà anche nei confronti di un altro giocatore bianconero. Sicuramente quello che ha reso di più secondo quelle che erano le aspettative dell’inizio della scorsa stagione.

Calciomercato Juventus, via McKennie

Weston McKennie ha disputato un’enorme stagione sotto la guida di Massimiliano Allegri. Era rientrato la scorsa estate dal prestito al Leeds e sembrava potesse essere in uscita, ma poi il tecnico livornese ha deciso di tenerlo dandogli fiducia, e lui ha risposto alla grande, dimostrando di avere quelle qualità che servono, e quella voglia, di rimanere dentro la Juventus. Ma adesso le cose potrebbero cambiare, stando almeno alle informazioni che sono state riportate da SportMediaset.

In caso di offerta da 25milioni di euro, il centrocampista americano potrebbe anche lasciare il bianconero. Questo viene spiegato nelle pagine del sito di Mediaset. E magari qualche club estero potrebbe pensare di metterli sul piatto per il giocatore in questione, uno che sì, come detto, ha alzato in maniera abbastanza sensibile il livello delle proprie prestazioni. I soldi che potrebbero entrare da questa cessione sarebbero sicuramente investiti sul mercato da Giuntoli per centrare gli obiettivi richiesti da Motta: uno su tutti Calafiori, anche se questa operazione sembra essere ai dettagli finali. Anche in questo caso, senza dubbi, è una situazione da tenere sotto la lente d’ingrandimento.