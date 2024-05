Melissa Satta le “canta” a Berrettini: la verità sulla rottura sciocca i fan

Berrettini, finalmente è tutto chiaro: con questa dichiarazione inaspettata, l’ex velina ha fatto luce su quello che è accaduto.

Dall’oggi al domani, ancor prima che festeggiassero il secondo San Valentino insieme, hanno deciso di prendere due strade separate. Sono stati nell’occhio del ciclone per tanto, troppo tempo, e questo di sicuro non ha fatto bene alla loro relazione, messa a durissima prova dalle critiche continue e dagli sfottò provenienti dal popolo dei social.

Sembravano complici, affiatati, ma non tanto, evidentemente, da reggere il peso di una così fitta tempesta mediatica. A Melissa Satta e a Matteo Berrettini, sostanzialmente, gli haters non hanno dato un attimo di tregua. E sebbene le ragioni dell’addio non siano mai state ben chiarite dai diretti interessati, è evidente che non abbiano mai potuto vivere serenamente questa love story così chiacchierata.

Ma potrebbero esserci delle altre motivazioni alla base di questa clamorosa rottura, avvenuta orientativamente tra gennaio e febbraio 2024. Una di esse, senza troppi complimenti, l’ha spifferata proprio l’ex velina di Striscia la notizia, che è stata torchiata ben bene da Diletta Leotta nel suo podcast Mamma dilettante. La puntata sarà on air a partire dalle 15 di oggi, 30 maggio, ma alcuni dei suoi contenuti più emblematici, per la verità, sono già circolati.

Berrettini, che spavento: questo spiega tutto.

Intanto la Satta ha smentito categoricamente la relazione con il rampollo della famiglia Beretta, sebbene Chi l’avesse immortalata qualche ora prima, in Sardegna, mentre era intenta a scambiarsi baci piccanti con l’affascinante Carlo. Ha poi ribadito ancora una volta che le piacerebbe dare alla luce un secondo figlio e dare a Maddox un fratellino.

Ma è qui che è cascato l’asino. Sebbene il suo desiderio di maternità sia forte, è la “materia prima” che manca: “l’uomo giusto”, per dirla con le parole di Melissa, che ha poi aggiunto delle riflessioni che non possiamo non collegare alla sua recente storia d’amore con il tennista romano. “Tutti si chiedono chi è che non vorrebbe mai stare con Melissa Satta? Nessuno! Ma io li capisco! Perché stiamo sempre con persone esposte? Non è facile – ha motivato così la sua affermazione – essere sempre sui giornali ed essere giudicato, criticato… non piace a tutti e quindi è difficile poter stare con un ragazzo che fa un lavoro normale”.

Ma c’è un altro motivo alla luce del quale, dice Melissa, gli uomini non riescono a stare lei: perché la sua eccessiva indipendenza, una potenziale minaccia alla virilità maschile, li spaventerebbe. Che sia stata, questa, una stoccata all’indirizzo di Berrettini? Che non abbia gradito, l’Adone romano, questo aspetto del carattere della sua bella?