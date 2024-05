Lotteria, novità assoluta: i numeri da giocare te li dice lui

Lotteria, prima d’ora non si era mai visto nulla del genere. Novità incredibile: i numeri da giocare li trovi qui.

C’è chi sceglie i numeri totalmente a caso, affidandosi solo ed esclusivamente al destino. E poi c’è chi, invece, gioca seguendo un ragionamento logico e componendo la sua combinazione con rigore quasi scientifico. Quello che non tutti sanno è che esiste un’altra strada che si può eventualmente decidere di percorrere al momento di tentare la fortuna.

La strada in questione è quella che ha battuto Tierra Barley, una giocatrice che vince in Virginia e che ha “scoperto” un metodo infallibile per sbancare alla Lotteria. Qualche giorno fa, questa donna americana si è recata al supermercato per investire qualche dollaro su una combinazione che nulla aveva a che vedere con date di nascita, anniversari vari o cose del genere. La scelta dei numeri sui quali puntare si è basata, bensì, su un criterio completamente diverso da quello che siamo soliti seguire.

Tierra, come rivela il The Sun, si era concessa un piccolo peccato di gola, qualche ora prima. Aveva voglia di un biscotto della fortuna e non si era data pace sino a che non ne aveva reperito uno. Ancora ignara, ovviamente, del fatto che quello spuntino sarebbe stato, in qualche modo, profetico. Non poteva certo immaginare che quello snack potesse avere delle “ripercussioni” sulla sua giocata al Powerball, no?

Lotteria, la fortuna si nasconde… nel biscotto

Invece, è andata proprio così. All’interno del biscotto di origini cinesi non c’era il solito bigliettino motivazionale: c’era sempre un biglietto, sì, ma al suo interno erano stampati dei numeri. Non ci ha pensato due volte, la Barley, prima di puntare su quegli stessi numeri e di incrociare le dita nella speranza che la fortuna facesse il suo corso.

E così, l’8 maggio scorso, inaspettatamente, ha portato a casa una super vincita pari a 50mila dollari grazie al gioco americano molto simile al Superenalotto. Quattro dei numeri trovati nel biscotto, che erano 7, 41, 43, 44 e 51, le hanno dato la possibilità di fare una bella quaterna. Se ne avesse beccato uno in più avrebbe vinto il jackpot e messo le mani su 20 milioni di dollari.

C’è un altro dettaglio molto curioso, in questa vicenda. Dopo aver giocato i numeri in quel supermercato a Henrico, la donna aveva dimenticato la sua ricevuta alla cassa. Era tornata indietro poco dopo e, per fortuna, il biglietto era stato messo da parte. Segno che era destino, evidentemente, che quei soldi andassero a lei.