Sinner, la Kalinskaya ha esibito sui social con grande orgoglio un anello di fidanzamento: fan in brodo di giuggiole.

Non sappiamo quando abbiano iniziato a frequentarsi di preciso. Si vedono spesso e da sempre dietro le quinte del Tour, ragion per cui potrebbe essere accaduto in qualunque momento, presumibilmente. Anche in occasione dello stesso Sunshine Double, forse, considerando che lì, come negli Slam, ci sono alte probabilità che i campioni dell’Atp si avvicendino sui campi del villaggio con le stelle della Wta.

Poco cambierebbe, in ogni caso, se anche avessimo una data orientativa. Sembra assodato che la passione tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya sia esplosa in maniera abbastanza repentina e che i due tennisti non ci abbiano pensato su due volte, prima di iniziare a fare sul serio. Talmente sul serio che lui, cosa che non ci saremmo mai e poi mai aspettati, ha vuotato il sacco sin da subito, confermando la loro relazione nientepopodimeno che in conferenza stampa a Parigi.

Sono in tanti a pensare che lui abbia letteralmente perso la testa e che sia più preso di quanto non lo fosse con Maria Braccini. Non tocca a noi stabilirlo, benché sia evidente che i due si piacciano parecchio e che siano molto complici. Non avrebbero mai troncato con i loro due ex storici, altrimenti, se così non fosse stato.

Sinner, un anello nel passato di Anna Kalinskaya

Già, anche la tennista russa, come il suo nuovo fidanzato, era impegnata con qualcun altro, fino a qualche tempo fa. La Kalinskaya, che, lo ricordiamo, ha avuto una storia pure con Nick Kyrgios, stava fino a poco tempo fa con un altro tennista: Semi Reinwein.

Il tedesco non gioca più da un po’, pare che oggi sia un allenatore, ma non è questo il punto. Non tutti sanno che una foto postata nel 2017 da Anna fece letteralmente impazzire i fan. Nel selfie allo specchio esibiva con orgoglio un anello e rivelava loro “I said yes”, ovvero “Ho detto sì”, alludendo ad una proposta di fidanzamento. Si è poi scoperto che si trattava solo di uno scherzo, sebbene le voci relative ad un imminente matrimonio fra i due non si siano mai placate.

Le ultime notizie sulla loro relazione risalgono a prima della primavera 2024, per cui è probabile che, dopo una rottura e dopo la parentesi di lei con l’australiano, si fossero rimessi insieme ancora una volta. Il resto è storia. Poi è arrivato Sinner. E ad un campione gentile e rispettoso come lui la Kalinskaya proprio non è riuscita, evidentemente, a resistere.