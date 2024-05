Roland Garros, c’è un veterano per Sinner: pronostici mercoledì 29 maggio

Roland Garros, iniziano i secondi turni: l’altoatesino scenderà in campo per ultimo contro il francese Gasquet. Notizie e pronostici.

Nel day 3 del Roland Garros ’24 la grande protagonista è stata la pioggia, che ha costretto gli organizzatori ad una corsa contro il tempo. Pur facendo le ore piccole, alla fine si sono giocati tutti i match come da programma, evitando di intasare (e scombussolare) il calendario. Oggi inizia il secondo turno, con il numero uno azzurro Jannik Sinner che scenderà in campo per ultimo sullo “Chatrier” per affrontare il veterano Richard Gasquet, reduce dalla grande prestazione offerta nel primo turno contro il croato Coric.

Per il 37enne di Beziers sono gli ultimi scampoli di una carriera in cui avrebbe certamente meritato di ottenere qualche soddisfazione in più. La vittoria di Sinner non sembra essere in discussione, anche se l’esperto ed elegante tennista transalpino potrebbe dargli filo da torcere. L’altoatesino è apparso un po’ arrugginito nell’esordio con l’americano Eubanks, abbattutto in tre set, ma la cosa più importante è che non ha avvertito alcun fastidio all’anca. Gli altri italiani impegnati oggi sono Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi. Il piemontese dopo una serie di prestazioni deludenti ha rialzato la testa piegando il francese Humbert in quattro set e giocando forse la sua miglior partita dell’anno. Ora per lui c’è il cinese Zhang, numero 44 al mondo e temibilissimo sulla terra rossa: un match assolutamente incerto in cui Sonego potrebbe soffrire i potenti colpi dell’asiatico, che l’ha già sconfitto lo scorso anno sull’erba. Dovrà fare i conti con un altro francese invece Arnaldi dopo la bella vittoria su Fils (3-1). Il ligure se la vedrà con la wild card Alexandre Muller, uno che sul mattone tritato sa il fatto suo e che potrebbe trascinare il match fino al quinto set.

Tutto facile per Alcaraz e Tsitsipas?

Per quanto riguarda gli altri incontri in programma, oggi tocca anche a Carlos Alcaraz, numero tra al mondo e uno dei principali favoriti per la vittoria finale. Lo spagnolo non ha corso rischi all’esordio con l’americano Wolf e non dovrebbe correrne neppure con l’olandese de Jong: probabile la vittoria in tre set per il murciano.

Stefanos Tsitsipas invece affronterà il tedesco Daniel Altmaier, che lo scorso anno a Parigi a sorpresa si prese lo scalpo di Sinner. Il greco è favorito ma non dovrà sottovalutare il giocatore teutonico, che in ogni caso non ha fatto una gran stagione sul rosso. Chi potrebbe sovvertire i pronostici è l’ungherese Fabian Marozsan, che quasi certamente ingaggerà un’aspra battaglia con il veterano Grigor Dimitrov, sempre molto incoerente. Stan Wawrinka a quasi 40 anni non ne vuole sapere di appendere la racchetta al chiodo e dopo aver vinto il duello tra “vecchie glorie” con Andy Murray si giocherà le sue chance contro il russo Kotov. Infine, uno da tenere d’occhio in questo Slam è il belga Zizou Bergs, che non avrà problemi a sistemare il tedesco Marterer.

Roland Garros: possibili vincenti

Zhang in Sonego-Zhang

Bergs in Bergs-Marterer

Marozsan in Marozsan-Dimitrov

Moutet in Moutet-Shevchenko

Wawrinka in Kotov-Wawrinka

Roland Garros, i pronostici sui games

Altmaier-Tsitsipas (over 30,5)

Muller-Arnaldi (over 38,5)

Ofner-Baez (over 36,5)

de Jong-Alcaraz (under 27,5)

Gasquet-Sinner (over 29,5)