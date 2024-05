I pronostici di mercoledì 29 maggio: finale Conference League, Eliteserien, MLS

I pronostici di mercoledì 29 maggio: c’è la finale di Conference League tra Olympiacos e Fiorentina, tre partite di Eliteserien e altri campionati.

Dopo il trionfo dell’Atalanta in Europa League stasera tocca alla Fiorentina portare in alto i colori italiani nella finale di Conference League contro l’Olympiacos. Per i bookmaker è la Viola ad essere leggermente favorita: la squadra di Italiano ha qualcosa in più a livello di qualità della rosa ma l’Olympiacos è stato in grado di battere due volte l’Aston Villa quarto in Premier League e non può essere sottovalutato. I greci, poi, hanno il vantaggio di giocare nella propria città, altro fattore da non trascurare.

Ci sono tutti i presupposti per assistere ad una gara equilibrata ed incerta, in cui entrambe le squadre dovrebbero andare a segno almeno una volta nei tempi regolamentari.

Pronostici altre partite

Dopo la finale di Conference League, in campo nella notte italiana Coppa Libertadores, Coppa Sudamericana e MLS. Vittorie in arrivo per Gremio, Fluminense e Fortaleza, previsti almeno tre gol complessivi in Inter Miami-Atlanta United, Boca Juniors-Nacional Potosi, Sporting Kansas City-Vancouver Whitecaps e Los Angeles-Minnesota United.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Almeno un gol per squadra in Olympiacos-Fiorentina, Conference League, ore 21:00

Vincenti

• Gremio (in Gremio-The Strongest, Coppa Libertadores, ore 00:00)

• Fluminense (in Fluminense-Alianza Lima, Coppa Libertadores, ore 02:30)

• Fortaleza (in Fortaleza-Sportivo Trinidense, Coppa Sudamericana, ore 02:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Bodø Glimt-Sandefjord, Eliteserien, ore 19:00

• Inter Miami-Atlanta United, MLS, ore 01:30

• Boca Juniors-Nacional Potosi, Coppa Sudamericana, ore 02:00

• Sporting Kansas City-Vancouver Whitecaps, MLS, ore 02:30

• Los Angeles-Minnesota United, MLS, ore 04:45

Le partite da almeno un gol per squadra

• Al Ain-Al-Wasl, Emirati Arabi Uniti, ore 19:00

• Sao Paulo-Talleres de Cordoba, Coppa Libertadores, ore 02:30

Il “clamoroso”

Barcelona Guayaquil vincente e almeno un gol per squadra (in Barcelona Guayaquil-Cobresal, Coppa Libertadores, ore 02:30