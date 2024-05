Il primo colpo di Fonseca arriva dalla Serie B, tifosi del Milan increduli

Calciomercato Milan, con Paulo Fonseca prossimo a prendere il posto di Pioli, arrivano i primi nomi: il colpo i rossoneri lo potrebbero fare dalla Serie B. Ecco di chi parliamo

Paulo Fonseca, che in Italia ha già allenato la Roma, dovrebbe essere salvo clamorosi e al momento imprevisti colpi di scena, il prossimo allenatore del Milan. Il portoghese prenderà il posto di Stefano Pioli.

In attesa dell’ufficialità – anche se sono cominciate a circolare già le cifre e si parla di un contratto di 3 milioni di euro all’anno – iniziano anche a venire fuori quelli che sono i primi nomi che il tecnico ha richiesto al club. Come abbiamo visto nel corso delle sue stagione in A, Fonseca ama giocare o con il 4-3-3 oppure in alcune occasioni utilizza il 4-2-3-1. Serve gente, quindi, abile a giocare sulla corsia, esterni che possono fare la differenza, uomini in grado con le proprie giocate di cambiare le sorti di un match. E a quanto pare, un nome, il tecnico lo avrebbe già fatto. E, clamorosamente, arriva addirittura dalla Serie B.

Calciomercato Milan, il primo nome è Berardi

Il campionato ha sancito la retrocessione di Salernitana, Sassuolo e come ultima squadra il Frosinone. Però è proprio dai neroverdi che potrebbe arrivare il primo colpo e parliamo di Mimmo Berardi. L’esterno offensivo, che si è fatto male durante la stagione non avendo la possibilità quindi di aiutare la propria squadra, non rimarrà nella serie cadetta. Anche negli anni scorsi e pure con molta insistenza si è parlato di un addio quasi sicuro, ma poi alla fine è sempre rimasto in Emilia. Quest’anno però con l’addio alla Serie A le cose sono cambiate e anche di netto.

E il Milan potrebbe fare il colpo, ovviamente, visto che Berardi è un giocatore che se sta bene può decisamente fare la differenza. Purtroppo questo infortunio – si è rotto il tendine d’Achille – lo ha messo ko per moltissimo tempo e quindi le condizioni fisiche sono tutte da valutare. Però nel corso della sua carriera, anche con la magli azzurra, ha sempre messo in campo qualità tecniche importanti.