Roland Garros, tabellone femminile: notizie e pronostici martedì 28 maggio

Roland Garros, tabellone femminile: l’unica italiana in campo oggi è la veterana Errani, che ha brillato nelle qualificazioni. Notizie e pronostici.

Nella giornata che manda definitivamente in archivio il primo turno, l’unica italiana protagonista è la veterana Sara Errani, che a 37 anni suonati vuole ancora dire la sua. Parigi, poi, è un posto speciale per la giocatrice bolognese, che nel 2012 qui arrivò a disputare la sua prima (ed unica) finale Slam. Errani è dovuta partire dalle qualificazioni, superate brillantemente senza perdere neanche un set.

Insomma, si potrebbe tranquillamente darle fiducia nel match di primo turno con la slovacca Schmiedlova: la maggiore esperienza dell’azzurra rischia di fare la differenza contro un’avversaria che, pur essendosi aggiudicata di recente il Challenger di Parma, tra Madrid e Roma ha vinto solo una partita. Anna Blinkova e Sorana Cirstea vanno invece entrambe a caccia di riscatto: la stagione sul rosso finora non ha regalato grandi soddisfazioni ma se c’è una che tra le due può ritrovarsi sul mattone tritato è la tennista rumena, che a Madrid e a Roma si è dovuta arrendere a due giocatrici superiori come Swiatek e Keys. Dovrà fare attenzione invece Paula Badosa, impegnata contro una delle tenniste più migliorate nell’ultimo anno. Si tratta della britannica Katie Boulter, oggi tra le prime 30 al mondo (è 28esima). La terra rossa, tuttavia, è ancora un territorio inesplorato per la nativa di Leicester e difficilmente riuscirà a sovvertire i pronostici contro l’ex numero due al mondo. Una gara verosimilmente a senso unico infine quella tra la teenager russa Erika Andreeva, sorella della più nota Mirra, e Aryna Sabalenka, numero 2 nonché grande favorita insieme a Iga Swiatek. La bielorussa è arrivata in finale sia a Madrid che a Roma e probabilmente farà parecchia strada anche a Parigi.

Insidia Stephens per la Putintseva

Tra le partite più interessanti non possiamo non annoverare quella tra Yulia Putintseva e Sloane Stephens. La kazaka si è ben comportata a Madrid e a Roma ma è uscita al primo turno a Strasburgo, mentre l’americana, incistante e lontana dai suoi giorni migliori, è reduce da ben quattro sconfitte di fila nel singolare.

Putintseva leggermente favorita, dunque, anche se potrebbe non essere un match di breve durata. Non è da escludere che si arrivi al terzo set neppure nella sfida tra Arantxa Rus e Angelique Kerber, con l’olandese che può dare filo da torcere alla veterana tedesca. Elena Rybakina, infine, pur non brillando in quanto a continuità nell’ultimo periodo, è nettamente favorita sulla belga Minnen.

Possibili vincenti

Cirstea in Blinkova-Cirstea

Badosa in Boulter-Badosa

Stearns in Ciric Bagaric-Stearns

Errani in Errani-Schmiedlova

Putintseva in Putintseva-Stephens

Roland Garros, i pronostici sui games

Minnen-Rybakina (under 18,5)

Rus-Kerber (over 20,5)

Andreeva-Sabalenka (under 17,5)

Putintseva-Stephens (over 20,5)