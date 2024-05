10eLotto, venticinquemila euro con questi sei numeri

10eLotto, vale la pena provare: l’amatissimo gioco italiano promette premi stratosferici e per vincerli basta fare questo.

La dinamica di gioco del 10eLotto è completamente diversa da quella che caratterizza altri giochi come, ad esempio, il Lotto ed il Superenalotto. La finalità è la medesima, ossia vincere del denaro in virtù dell’eventuale corrispondenza tra i numeri giocati e quelli estratti, ma ci si arriva in tutt’altro modo rispetto agli storici concorsi italiani.

Intanto perché ogni schedina può essere personalizzata in ogni suo dettaglio, nella misura in cui è possibile scegliere tra svariate opzioni, in base al budget che si ha a disposizione. Ognuno spende la cifra che si sente di spendere e, tante volte, si vincono premi da urlo anche senza indovinare chissà quanti numeri. Come facilmente intuibile, le opzioni extra aumentano sensibilmente le chance di vincita. Nel caso in cui, infatti, si decida di completare la propria giocata con la modalità frequente, che permette di partecipare ad un’estrazione ogni 5 minuti, le probabilità di sbancare si impennano.

Vale lo stesso discorso per il numero oro e per il doppio oro, che rendono ancor più concreta la possibilità di tornare a casa con il conto corrente un po’ più ricco di quanto non lo fosse in precedenza. Un’ebbrezza che ha avuto la fortuna di assaporare, qualche ora fa, un misterioso giocatore italiano che ha tentato la fortuna, come si evince dal report del 10eLotto pubblicato nel fine settimana, nella città di Milano.

10eLotto, a volte basta una sestina: che colpo a Milano

Potrebbe essere un local, o magari un turista: sulla sua identità, ovviamente, vige il riserbo più assoluto. Sta di fatto che è lui il giocatore che ha portato a casa la vincita più alta del weekend: la dea bendata ha fatto in modo che centrasse, udite udite, una vincita pari a 25mila euro.

Gli è bastato fare 6 al 10eLotto, roba che se avesse beccato questo stesso quantitativo di numeri al Superenalotto ora sarebbe incredibilmente ricco. Non è stato il solo, comunque, a festeggiare ai piedi del Duomo: un altro giocatore ha vinto 6mila euro al 10eLotto, sempre a Milano, ma, più in generale, la Lombardia si è rivelata essere la regione più fortunata d’Italia nello scorso fine settimana.

Tra il capoluogo e la provincia, senza escludere i colpi messi a segno in altre città lombarde, ha decisamente spopolato e fatto sì che tante persone potessero gioire dopo questo magico incontro tête-à-tête con la fortuna.