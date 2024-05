I pronostici di martedì 28 maggio: Coppa Libertadores, playoff Serie C e altri campionati in campo in giro per il mondo.

Iniziano stasera le Final Four dei playoff di Serie C con l’andata delle semifinali: Avellino-Vicenza e Carrarese-Benevento. Solo una tra queste quattro festeggerà la promozione in Serie B, a questo punto della post season scompare il vantaggio per il miglior posizionamento in classifica, saranno classiche sfide di andata e ritorno con tempi supplementari e rigori in caso di parità complessiva nel punteggio.

Il Vicenza ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime quattro partite, ma l’Avellino ha il migliore attacco del girone C e ha sempre segnato nelle ultime sette partite giocate al Partenio. Gli irpini dovrebbero quanto meno evitare la sconfitta in una partita in cui il numero di gol complessivi dovrebbe essere compreso tra 1 e 3.

Pronostici altre partite

La Carrarese proverà a sorprendere la corazzata Benevento, priva degli squalificati Marco Pinato, Don Bolsius e Filippo Nardi. In trasferta il Benevento non ha mai trovato la giusta continuità di rendimento, mentre la Carrarese in casa ha sempre segnato almeno un gol durante la regular season.

In Svezia il Malmo capolista e miglior attacco del torneo parte favorito contro l’Elfsborg. Vittoria interna e almeno tre gol complessivi altamente probabili anche scendendo di categoria nella sfida tra Degerfors e Varbergs BoIS FC.

In Coppa Libertadores attese le vittorie con goleada di Flamengo, Club Bolivar e Atletico Mineiro.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Avellino vincente o pareggio e numero di gol complessivi compreso tra 1 e 3 in Avellino-Vicenza, Serie C, ore 21:00

Vincenti

• Carrarese o pareggio (in Carrarese-Benevento, Serie C, ore 21:00)

• Malmo FF (in Malmo FF-Elfsborg, Allsvenskan, ore 19:00)

• Flamengo (in Flamengo-Millonarios, Coppa Libertadores, ore 02:00)

• Club Bolivar (in Club Bolivar-Palestino, Coppa Libertadores, ore 02:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Hartberg-Austria Vienna, Austria Bundesliga, ore 19:00

• Malmo FF-Elfsborg, Allsvenskan, ore 19:00

• Degerfors-Varbergs BoIS, Superettan, ore 19:00

• Atletico Mineiro-Caracas, Coppa Libertadores, ore 00:00

• Club Bolivar-Palestino, Coppa Libertadores, ore 02:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Start-Sogndal, Obos-Ligaen, ore 19:00

Il “clamoroso”

Degerfors vincente e almeno un gol per squadra (in Degerfors-Varbergs BoIS, Superettan, ore 19:00