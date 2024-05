Cagliari-Fiorentina, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Cagliari-Fiorentina è una partita valida per la trentottesima giornata di Serie A e si gioca giovedì alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

La mente di tifosi, allenatore e giocatori della Fiorentina è già rivolta alla finale di Atene. Nella capitale greca, tra una settimana, la Viola tenterà di sollevare quello che sarebbe il suo primo trofeo continentale dagli anni ’60 del secolo scorso. Un’attesa che, giorno dopo giorno, sta diventando spasmodica nel capoluogo toscano.

C’è tanta voglia di rimuovere dai ricordi la beffarda sconfitta rimediata un anno fa nella finalissima, sempre di Conference League, con il West Ham. Stavolta a contendere la coppa ai gigliati sarà l’Olympiacos dell’ex Jovetic, che in semifinale a sorpresa ha eliminato il favoritissimo Aston Villa. Prima di focalizzarsi sul match che può valere una stagione, tuttavia, la squadra di Vincenzo Italiano deve assicurarsi uno degli ultimi piazzamenti europei, un “paracadute” nel caso in cui le cose dovessero andare male in Grecia. La Fiorentina è ottava – posizione che quest’anno vale un pass per la prossima Conference League – e con due pareggi tra la sfida di Cagliari ed il recupero con l’Atalanta diventerebbe irraggiungibile sia per il Torino che per il Napoli, che hanno rispettivamente uno e due punti in meno (avendo giocato una gara in più) dei toscani. Il primo punto potrebbe arrivare nella trasferta sarda, dove la Viola troverà una squadra che ha appena festeggiato la salvezza aritmetica grazie al successo (0-2) ottenuto domenica scorsa a Reggio Emilia contro il Sassuolo.

Altra impresa firmata Claudio Ranieri, che a distanza di più di 30 anni ha di nuovo portato in salvo i rossoblù: questa sarà la sua ultima panchina, visto che appena due giorni prima della partita ha annunciato il suo addio al Cagliari e al calcio.

Cagliari-Fiorentina: le ultime notizie sulle formazioni

Sono due i principali dilemmi di Ranieri, entrambi in difesa. Potrebbe toccare ad Obert prendere il posto dello squalificato Dossena, ma preoccupano pure le condizioni del colombiano Mina, alle prese con un problema muscolare. In mezzo l’esperto tecnico romano darà fiducia al giovane regista Prati, chiamato a non far sentire la mancanza dell’infortunato Makoumbou. Davanti invece è ballottaggio tra Shomurodov e Lapadula.

Tanto turnover per Italiano: Nzola, in gol contro il Napoli, è in ballottaggio con Belotti, mentre resteranno in panchina i vari Gonzalez, Arthur, Biraghi e Kouamé. Le novità saranno rappresentate da Parisi, Christensen, Ikoné e Castrovilli.

Come vedere Cagliari-Fiorentina in diretta tv e in streaming

Cagliari-Fiorentina, in programma giovedì alle 20:45 all’Unipol Domus di Cagliari, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Italiano esagererà probabilmente con il turnover pensando alla finale di Atene, ma la Fiorentina non dovrebbe tornare a mani vuote dalla trasferta sarda, contro una squadra che il suo obiettivo – la salvezza – l’ha già raggiunto con una giornata d’anticipo ed è praticamente in vacanza. Si può dare fiducia ai viola in un match in cui è assai probabile che entrambe segneranno almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Cagliari-Fiorentina

CAGLIARI (4-2-3-1): Radunovic; Di Pardo, Mina, Hatzidiakos, Obert; Sulemana, Prati; Nandez, Viola, Luvumbo; Lapadula.

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Bonaventura, Mandragora; Ikoné, Beltran, Castrovilli; Belotti.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2