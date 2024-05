10eLotto, basta un numero per vincere ventimila euro

10eLotto, c’è qualcosa che forse non sai sull’amatissimo gioco Sisal: con un solo numero puoi vincere un sacco di soldi.

C’è un motivo ben preciso se il gioco del 10eLotto ha spopolato in ogni dove. Ed è da ricercarsi, verosimilmente, nel fatto che ogni singola giocata può essere personalizzata in tutto e per tutto. C’è un’opzione per tutti i gusti e per tutte le tasche, praticamente: si spende quanto si vuole, in base alle proprie possibilità, e si vincono premi da urlo senza dover necessariamente indovinare, come nel caso del Superenalotto, troppi numeri.

Nel gioco più amato dagli italiani, per vincere un premio significativo bisogna centrare almeno la combinazione relativa al punto 5. Nel caso del 10eLotto, invece, funziona un po’ diversamente. Iniziamo col dire, nel caso qualcuno non avesse mai tentato la fortuna con questa divertente lotteria, che il giocatore può scegliere da 1 a 10 numeri compresi tra l’1 il 90. A quel punto, scelta la combinazione, non gli resta che scegliere quanto puntare: il range è vastassimo e va da un minimo di un euro ad un massimo di duecento.

Ampia scelta anche sul fronte delle opzioni possibili. Ad ogni giocata è necessario abbinare l’estrazione alla quale si decide di concorrere: c’è quella serale, quella immediata e c’è quella frequente, che si svolge ogni 5 minuti. Nel caso si voglia “esagerare”, è possibile arricchire la propria combinazione con dei numeri extra che fruttano premi ancor più lauti: si può optare, nello specifico, per il cosiddetto numero oro, oppure per l’ancor più ghiotto doppio oro. Ce n’è per tutti, insomma. E per vincere, come dicevamo, basta un solo numero.

10eLotto, 2 colpi da maestro con un solo numero

Contrariamente a quello che presumiamo starete pensando, indovinare un solo numero non dà diritto ad una cifra esigua. Prendiamo questo giocatore di Casaluce, in provincia di Caserta, per esempio, la cui storia è estremamente emblematica.

Con un’estrazione in modalità frequente, il giocatore in questione, come ha fatto sapere Agipronews, è riuscito nell’impresa di mettere le mani su un bottino niente male: ha vinto la bellezza di 20mila euro con un solo numero, più precisamente il 9, a dimostrazione di quanto siano ricchi i premi in palio al 10eLotto.

A non troppa distanza, un altro uomo di Trentola Ducenta ne ha vinti 18mila con la stessa modalità. Il suo numero fortunato non è stato il 9, però, ma il 4, che gli ha consentito di mettere in tasca una parte dell’assai lauto bottino che il gioco ha dispensato finora in tutta Italia da quando è iniziato il 2024. Ad oggi, siamo a quota 1 miliardo e mezzo di premi distribuiti in soli 5 mesi.