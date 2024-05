I pronostici di giovedì 23 maggio: Serie A, Serie B, Saudi Pro League e non solo

I pronostici di giovedì 23 maggio: inizia l’ultima giornata di Serie A, c’è il ritorno del playout di Serie B e si gioca pure in Arabia Saudita.

Inizia già questo giovedì l’ultima giornata del campionato di Serie A. La Fiorentina in vista della finale di Conference League contro l’Olympiacos anticipa la sfida al Cagliari già salvo aritmeticamente. In attesa di provare a vincere la finale qualificandosi per l’Europa League, la Fiorentina proverà comunque a staccare in anticipo un biglietto per l’Europa anche nella prossima stagione battendo i rossoblù.

In Serie B impresa disperata per il Bari che ha solo la vittoria a disposizione nella trasferta con la Ternana per mettersi in salvo: si prevede un secondo tempo con gol.

Pronostici altre partite

In Arabia Saudita si gioca la penultima giornata: l’Al Hilal già campione sfida l’AL Tai in lotta per non retrocedere. La probabile sconfitta dell’Al Tai farebbe felici Al Akhdoud e Abha che hanno impegni sulla carta più abbordabili contro Al-Wehda e Al Khaleej.

Anche l’Al Riyadh non è ancora salvo e in casa proverà ad approfittare di un Al Nassr probabilmente già in vacanza: i gol non dovrebbero mancare.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Tempo con più gol: secondo tempo in Ternana-Bari, Serie B, ore 20:30

Vincenti

• Abha Club (in Abha Club-AL Khaleej, Saudi Pro League, ore 20:00)

• AL Akhdood (in AL Akhdood-Al-Wehda, Saudi Pro League, ore 20:00)

• Fiorentina (in Cagliari-Fiorentina, Serie A, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Al-Hilal Saudi-AL Tai, Saudi Pro League, ore 20:00

• Al-Fateh SC-AL Hazem, Saudi Pro League, ore 20:00

• Al-Raed Club-Al-Ahli Jeddah, Saudi Pro League, ore 20:00

• Cagliari-Fiorentina, Serie A, ore 20:45

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra

• Al Riyadh-Al-Nassr, Saudi Pro League, ore 20:00

• AL Ettifaq FC-AL Shabab, Saudi Pro League, ore 20:00

• AL Fayha FC-Al-Taawoun, Saudi Pro League, ore 20:00

• Bochum 1848-Dusseldorf, Bundesliga, ore 20:30

Il “clamoroso”

Fiorentina vincente e almeno un gol per squadra (in Cagliari-Fiorentina, Serie A, ore 20:45)