Separazione ufficiale in una Big, panchina a un ex Juve

Separazione ufficiale in una big dopo una stagione alquanto deludente. E per il successore in lizza c’è anche un ex Juventus. Ecco cosa sta succedendo proprio in queste ore

La stagione è stata deludente. E il rapporto non è mai decollato. Insomma, la separazione sembrava da diverso tempo nell’aria e da un paio di giorni è anche ufficiale: Mauricio Pochettino non è più l’allenatore del Chelsea.

Ci si aspettava di più dal tecnico argentino, che non è riuscito a centrare la qualificazione alla prossima Champions League nonostante una rosa abbondante e ricca di campioni. Ma l’avvio di campionato è stato disastroso e, nonostante nell’ultimo periodo le cose siano un poco migliorate, non ha permesso allo stesso ex Psg di salvare il proprio posto di lavoro. La panchina Blues, quindi, è libera. E da quelle parti il casting per capire chi sarà il successore è già iniziato. Tra i nomi che sono spuntati fuori, secondo la Gazzetta dello Sport, c’è anche un ex Juventus che ha appena vinto un campionato. Un trionfo.

Via Pochettino dal Chelsea: c’è anche Enzo Maresca

Intanto una cosa: la porta a quanto pare sarebbe chiusa a quelli che potrebbero essere dei ritorni clamorosi. Da Mourinho, a Conte passando per Tuchel. Tutti a spasso ma per nessuno c’è la possibilità di tornare a lavorare a Londra.

“La proprietà vorrebbe un giovane, un emergente, qualcuno che possa crescere con la squadra e possa lavorare senza problemi nella struttura che il Chelsea si è dato. Qualcuno, come è successo al Liverpool con Arne Slot, che accetti di essere allenatore e basta senza pretendere di fare il manager all’inglese, con voce in capitolo su acquisti e cessioni”. Questo è il profilo che viene cercato e i primi nomi nella lista sarebbero quello di Enzo Maresca, che ha appena vinto il campionato di B con il Leicester, poi Sebastian Hoeness dello Stoccarda, Michel del Girona e Kieeran McKenna dell’Ipswich Town, su cui ha messo gli occhi anche il Brighton per rimpiazzare Roberto De Zerbi.