Sinner snobbato, scatta l’ira dei tifosi dell’altoatesino in vista del prossimo slam in programma a Parigi, il Roland Garros. L’azzurro paga oltremodo i suoi problemi fisici

Jannik Sinner snobbato. E i suoi tifosi un poco se la sono presa anche perché vuoi o non vuoi, fino al momento, nell’unico slam della stagione giocato, è stato l’italiano, prossimo numero uno del mondo, a trionfare.

Ma i problemi all’anca che lo hanno costretto a non partecipare agli Internazionali di Roma, a casa sua, magari hanno fatto sì che tutto questo succedesse. Sì, perché in questo caso parliamo di quelle che sono le quote che i vari bookmaker hanno piazzato per il Roland Garros, lo slam parigino, che inizierà tra meno di una settimana. Bene, Jannik non è tra i favoriti, o almeno ha diversi uomini davanti. Ma è meglio così, forse. Quindi andiamo a vedere chi sono quelli che, secondo gli esperti analisti, possono riuscire a conquistare questo torneo così importante.

Sinner snobbato, ecco le quote

Allora, il favorito numero uno, nonostante nemmeno lui si trovi nelle migliori condizioni fisiche, è Alcaraz, che viene dato a b-win a 3 volte la posta. Il secondo favorito è Djokovic, numero uno attuale, che però a Roma ha dimostrato, forse, e lo diciamo con il massimo rispetto per uno che ha fatto la storia di questo sport, nella fase calante della sua carriera. In questo caso si gioca a 4 volte la posta.

Solamente dopo loro due si gioca Jannik Sinner, che è bancato a 5 volte la posta. Ormai sulla sua partecipazione di dubbi ce ne stanno pochi: l’azzurro è partito alla volta di Parigi e adesso tutti aspettiamo solamente l’annuncio ufficiale della sua presenza. E poi? Alexander Zverev è a 7 volte la posta. Colui che ha conquistato il Foro Italico è davanti a Tsitsipas, dato a 8,50. Rafa Nadal, alla sua ultima apparizione parigina, è dato a 10. Poi Casper Ruud a 11, Holger Rune a 15, Daniil Medvedev a 17, Andrey Rublev a 29, poi staccatissimi Taylor Fritz, Hubert Hurkacz, Jan-Lennard Struff e Alejandro Tabilo tutti a 51.