Su Sinner sono tutti d’accordo: nessuna speranza, disfatta totale

Sinner, ciò che è stato ufficializzato nelle scorse ore non lascia spazio ad interpretazioni: non c’è alcuna speranza.

Novak Djokovic è andato a sgranchirsi le gambe al Ginevra Open. Carlos Alcaraz è già a Parigi e non sta nella pelle al pensiero di tornare in campo dopo la sosta dovuta al problema all’avambraccio. Stesso discorso per Jannik Sinner, che a differenza del suo collega e amico iberico ha fatto i conti con un’anca dolorante ma che ha lo stesso identico desiderio di tornare ai ritmi forsennati di sempre.

Nessuno di loro 3 è al top, almeno in teoria, eppure gli analisti sono tutti d’accordo nel sostenere che Nole, Carlitos e l’azzurro siano comunque i tre principali “indiziati” per il trionfo ai piedi delle Alpi. Sebbene non siano, appunto, in formissima, i bookmaker credono che, con loro tre di mezzo, le speranze degli altri tennisti in gara siano pressoché ridotte al lumicino. Ma chi, fra i primi 3 migliori del mondo, è, nello specifico, il favorito per la vittoria del Roland Garros?

La previsioni degli esperti sono, in tal senso, sorprendenti. Non in positivo, ahinoi. Le 3 principali agenzie di scommesse hanno restituito ai tifosi un pronostico che ha mandato in frantumi, per ovvie ragioni, i sogni di gloria di una buona fetta degli appassionati di tennis. Questo perché, contrariamente alle aspettative, in pole non c’è il campione del momento, vale a dire Jannik Sinner.

Quote nere per Sinner: nessuna speranza?

Per tutte e tre il favorito per la vittoria dello Slam parigino è Carlos Alcaraz, il cui trionfo vale, a seconda dell’agenzia di scommesse, da 2,50 a 3 volte la posta.

Dopo di lui, il secondo ad avere più chance di alzare la coppa ai piedi della Tour Eiffel è Novak Djokovic, che si ritiene possa trovare proprio a Parigi la motivazione che è sembrata mancargli finora. Il suo titolo permetterebbe agli scommettitori di vincere tra 3,25 e 4 volte l’importo che si è deciso di puntare sul suo exploit. Terzo, per tutti e tre i team di analisti, sarebbe poi il nostro Jannik Sinner, che rimanendo fermo per 2 settimane ha perso, ai loro occhi, la possibilità di imporsi nel Paese d’Oltralpe. La possibilità che alzi la sua seconda coppa Slam vale tra 4 e 4,33 la posta.

A seguire ci sarebbero Alexander Zverev, neo re di Roma, Stefanos Tsitsipas e Rafael Nadal. Sarebbero più distanti dal traguardo, ma comunque in corsa, Casper Ruud, Holger Rune, Daniil Medvedev e Andrey Rublev. E ancora, Taylor Fritz, Hubert Hurkacz, Jan-Lennard Struff e Alejandro Tabilo. Non pervenuto, ovviamente, Matteo Berrettini, la cui partecipazione è, ancora adesso, in forse.