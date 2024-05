Tennis, la rivincita della fidanzata: una foto per smentire il flirt

Tennis, è bastata una foto postata dalla sua fidanzata per mettere tutti a tacere: non c’è nessun flirt, adesso è ufficiale.

Sono sui quotidiani sportivi, sui mensili, sui settimanali, sui cataloghi di moda. Sono in tv, sui social, nelle vetrine dei negozi. I tennisti, provate a dire il contrario, sono ormai praticamente dappertutto. A testimoniare quanto a dismisura sia aumentato il loro appeal è il fatto che molti brand di lusso li hanno ingaggiati come testimonial. Si pensi a Gucci, per esempio, che intuendo il potenziale di Jannik Sinner si è accaparrato il suo bel faccino prima ancora che esplodesse.

Ci sta, quindi, che si parli di loro in ogni dove. E che i pettegolezzi sulla loro vita privata si rincorrano senza sosta, come è successo nei giorni scorsi. Si è fatto un gran ciarlare, come certamente sapranno i bene informati, della presunta liaison tra il campione altoatesino e la sua collega russa Anna Kalinskaya. Qualche indizio compromettente c’è, ma in assenza di conferme ufficiali è doveroso continuare a parlare di questa love story al condizionale. Meglio non sbilanciarsi.

Il mondo del gossip con lui aveva già preso un granchio, d’altronde, quando, qualche mese fa, aveva attribuito a Jannik un flirt con la modella altoatesina Laura Margesin. Flirt che era stato prontamente smentito con i fatti nel momento in cui Sinner si era presentato a San Siro con la sua vera e storica fidanzata, l’influencer Maria Braccini. Con la quale adesso, appunto, potrebbe aver rotto. Ma questa è un’altra storia. E oggi ci interessa raccontarvene un’altra.

Tennis, stop alle voci: Sophia Thomalla ha detto basta

Sempre nei giorni scorsi, oltre che di Sinner e Kalinskaya, un’altra love story, anch’essa solo presunta, ha tenuto banco sui social e sulla stampa: quella, della quale vi avevamo parlato qui, tra il campione tedesco Alexander Zverev e Chiara Ferragni.

La presenza dell’influencer agli Internazionali d’Italia aveva insospettito tutti, così come aveva destato non pochi dubbi il fatto che anche lei alloggiasse, guarda caso, nello stesso hotel che ospitava i tennisti in gara al Foro Italico. Com’era successo con Jannik e Maria, si è preferito smentire il pettegolezzo, lanciato da Fabrizio Corona, con i fatti.

Ci ha pensato la fidanzata di Sascha, l’attrice tedesca Sophia Thomalla, a mettere tutti a tacere. Lo ha fatto pubblicando uno scatto, che sa di “rivincita”, in cui la sua dolce metà regge il trofeo vinto a Roma, e scrivendo quanto sia orgogliosa del suo partner. Nessuna scappatella, dunque: il cuore di Zverev appartiene alla bella Sophia, che un tempo stava a sua volta con l’uomo che sta per sposare Diletta Leotta, ovvero il portiere Loris Karius. Che sia una montatura anche il flirt tra Sinner e la Kalinskaya? Lo scopriremo presto.