Ternana-Bari, playout Serie B: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Ternana-Bari è una partita valida per il ritorno del playout di Serie B e si gioca giovedì alle 20:30: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Sette giorni fa, nel match d’andata, il Bari non è riuscito a sfruttare il fattore campo e si è dovuto accontentare di un pareggio (1-1) con la Ternana. La spinta dei 33mila del San Nicola non è bastata per permettere agli uomini di Federico Giampaolo di portare a casa un successo prezioso, che avrebbe permesso ai Galletti di giocare per due risultati su tre nella gara di ritorno.

I rossoverdi, infatti, sarebbero salvi anche facendo lo stesso risultato dell’andata grazie al miglior piazzamento in classifica. In caso di ulteriore parità non si andrà a supplementari ma la differenza la faranno i due punti in più collezionati dalle Fere in regular season. Bari dunque costretto a vincere in terra umbra per scongiurare una retrocessione che farebbe parecchio rumore. E che allargherebbe inevitabilmente la frattura tra la società e la tifoseria, già da tempo ai ferri corti. I biancorossi dovranno di sicuro essere più incisivi rispetto alla sfida del San Nicola e capitalizzare quelle poche occasioni che la Ternana concederà. La squadra di Roberto Breda in effetti nel primo round non ha mai rinunciato ad attaccare, presentandosi più volte davanti alla porta di Pissardo e sbagliando pure un rigore con Casasola. C’ha poi pensato l’ex Cagliari Pereiro a togliere le castagne dal fuoco nel finale, riacciuffando i Galletti che erano andati in vantaggio con il solito Nasti ad inizio ripresa.

Ternana-Bari: le ultime notizie sulle formazioni

L’attacco della Ternana sarà guidato nuovamente da Distefano e Pereiro, con Amatucci in regia supportato da Luperini e Faticanti. Sempre molto lunga, tuttavia, la lista degli indisponibili per l’allenatore delle Fere: hanno lavorato a parte Capuano, Marginean e Pyyhtia, non recuperano inveve Sgarbi, Favilli e Zuberek.

Cambierà poco anche Giampaolo, che lì davanti si affiderà all’uomo più “caldo”, Nasti, a cui verrà nuovamente affiancato Sibilli. Ancora panchina per Morachioli.

Come vedere Ternana-Bari in diretta tv e in streaming

Ternana-Bari è in programma giovedì alle 20:30 allo stadio “Liberati” di Terni e si potrà vedere su diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport oppure dal canale 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire pure del servizio NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. La diretta streaming si potrà seguire anche su DAZN.

Il pronostico

Il Bari non è più nelle condizioni di fare calcoli: dovrà attaccare sin dal primo minuto, correndo qualche rischio. Motivo per cui ci aspettiamo una gara più movimentata rispetto a quella di sette giorni fa e che potrebbe accendersi nel secondo tempo. Con ogni probabilità entrambe andranno a segno almeno in un’occasione. La Ternana resta leggermente favorita.

Le probabili formazioni di Ternana-Bari

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Casasola, Dalle Mura, Lucchesi; Favasuli, Luperini, Amatucci, Faticanti, Carboni; Pereiro, Distefano.

BARI (3-5-2): Pissardo; Pucino, Di Cesare, Vicari; Dorval, Maita, Maiello, Benali, Ricci; Sibilli, Nasti.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2