Bochum-Fortuna Dusseldorf, spareggio Bundesliga: tv, probabili formazioni, pronostici

Bochum-Fortuna Dusseldorf è un match valido per l’andata dello spareggio promozione-retrocessione della Bundesliga e si gioca giovedì alle 20:30: pronostici.

Nell’ultima rocambolesca giornata dell’edizione ’23-’24 della Bundesliga ad avere la peggio è stato il Bochum, costretto ora a disputare lo spareggio promozione-retrocessione con la terza classificata della Zweite Liga, il Fortuna Dusseldorf. Sconfitti nettamente nella trasferta di Brema (4-1) da un Werder praticamente senza più obiettivi, gli uomini guidati da Heiko Butscher sono scivolati al terzultimo posto e sono stati raggiunti a quota 33 punti dall’Union Berlino, che ha evitato il playout grazie alla miglior differenza reti.

Eppure al Bochum sarebbe bastato conquistare un punto tra il Bayer Leverkusen campione in carica e la gara di Brema per avere la certezza di giocare in massima serie anche il prossimo anno. Le due vittorie di fila ottenute nelle settimane precedenti contro Hoffenheim e Union Berlino, infatti, sembravano aver allontanato definitivamente Losilla e compagni dalla zona rossa, certificando l’ottimo lavoro del traghettatore Butscher, subentrato a Thomas Letsch in seguito alla sconfitta di Colonia dello scorso 6 aprile. Ed invece il rischio di retrocedere in cadetteria a distanza di tre anni dall’ultima promozione resta concreto. Bochum che dovrà fare molta attenzione al Fortuna Dusseldorf, squadra imbattuta in campionato dallo scorso febbraio. I biancorossi, guidati da Daniel Thioune, sono rimasti in corsa per la promozione diretta fino alla penultima giornata, quando non sono andati al di là di un pareggio con il Kiel (1-1), mancando l’aggancio in classifica.

Il Fortuna brilla soprattutto in attacco

Certo del terzo posto, il tecnico del Fortuna nell’ultimo match si è potuto permettere di ruotare gran parte dei titolari nella sfida con il Magdeburgo, piegato 3-2.

Nessuno ha segnato più gol dei Flingeraner in Zweite Liga, chiudendo a quota 72 gol. Grande protagonista il centravanti greco in prestito dal Norwich Tzolis, autore di ben 22 reti che sono valse il titolo di capocannoniere. Gli altri giocatori che il Bochum farà bene a tenere d’occhio sono l’attaccante Vermeij, un altro che ha chiuso in doppia cifra (12 gol), ed il centrocampista nipponico Tanaka. Dall’altro lato, Butscher nel match d’andata avrà nuovamente a disposizione il terzino Passlack, assente a Brema per squalifica.

Il pronostico

Negli ultimi quindici anni solamente tre squadre di Zweite Liga l’hanno spuntata in questo spareggio e tra di loro c’è pure il Fortuna Dusseldorf. La sensazione è che stavolta si possa assistere a due sfide equilibrate, considerando i momenti diametralmente opposti che vivono le squadre. Il Bochum, in ogni caso, dovrebbe riuscire ad evitare la sconfitta davanti al proprio pubblico, dove quest’anno ha perso solo quattro volte. Gli strabilianti numeri offensivi degli ospiti ci fanno immaginare una sfida in cui entrambe andranno a segno.

Le probabili formazioni di Bochum-Fortuna Dusseldorf

BOCHUM (4-2-3-1): Luthe; Passlack, Ordets, Schlotterbeck, Bernardo; Losilla, Osterhage; Broschinski, Stöger, Wittek; Hofmann.

FORTUNA DUSSELDORF (4-2-3-1): Kastenmeier; Zimmermann, Oberdorf, de Wijs, Iyoha; Engelhardt, Tanaka; Klaus, Appelkamp, Tzolis; Vermeij.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1