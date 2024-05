Berrettini, l’annuncio manda in visibilio i tifosi: è tutto vero

Berrettini, l’annuncio manda davvero in visibilio i fan del tennista azzurro. Dopo essersi messo alle spalle Melissa Satta, il romano ha trovato il nuovo amore

Li hanno beccati di nuovo insieme quelli di Chi, il settimana di Gossip che ha dei buoni informatori, a quanto pare. Matteo Berrettini, nonostante dalla sua bocca non sia uscito nulla di ufficiale, non si nasconde più. E fa bene, non c’è nulla da nascondere quando di mezzo c’è l’amore.

Il giornale, infatti, ha pubblicato delle nuove foto del tennista azzurro – che sta cercando di recuperare la migliore condizione fisica dopo aver saltato gli Internazionali di Roma – con Federica Lelli, ex ragazza del cantante Ultimo (i due si sono lasciati nel 2019). “I due fanno sul serio e quello che sembrava un incontro fugace a Ponte Milvio nasconde invece una storia che profuma già di amore”, scrive il settimanale, accanto ad uno scatto insieme dei diretti interessati dentro un bar nella Capitale, presumibilmente.

Berrettini, è amore vero con Federica Lelli

Si parla anche di convivenza, a quanto pare. Quindi le cose sono serie ed è giusto così. Ma chi è Federica Lelli? Ventisei anni, romana, è un’influencer bellissima diventata appunto famosa per essere stata la ragazza di Ultimo. Poco avvezza alla vita mondana e alle cronache rosa (ma adesso è difficile stare fuori dai riflettori), Berrettini è il primo uomo della sua vita ad essere così famoso dopo Ultimo, che le ha dedicato anche un paio di canzoni.

La Lelli ha vissuto per diversi anni in Francia ed è laureata in scienze politiche e relazioni internazionali. Su Instagram è molto attiva, c’è da dirlo, e alcuni scatti sono davvero da capogiro. Insomma, una bellissima ragazza che sta con un ragazzo altrettanto bello: sì, perché anche Berrettini, oggettivamente, ha davvero poco da invidiare ai modelli e agli attori. Fisico statuario e un bel sorriso fanno di lui uno dei più apprezzati, sotto questo aspetto, nel mondo dello sport. Una bella storia d’amore, insomma, in attesa dell’annuncio “ufficiale”. Magari nella nuova casa insieme.