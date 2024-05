Sorteggio tabellone Roland Garros: gli avversari di Sinner e Berrettini

Sorteggio tabellone Roland Garros, al via il secondo Slam dell’anno: ecco quali avversari affronteranno i tennisti azzurri.

Non ci fu fondamentalmente nessuna sorpresa, lo scorso anno. A trionfare nei due singolari furono Novak Djokovic e Iga Swiatek, che a quel tempo – come del resto ora – guidavano i rispettivi ranking. Un Roland Garros che non ci aveva riservato molti colpi di scena, dunque, a differenza di quello che sta per avere inizio nella città dell’amore e che si presume possa essere parecchio movimentato.

Già, perché l’edizione 2024 dello Slam francese si apre con molte più incognite di quante non ce ne fossero lo scorso anno. In primis perché Jannik Sinner è definitivamente esploso e ha scombussolato, alla luce di ciò, gli equilibri precedentemente vigenti nel circuito maschile. In secondo luogo perché molti altri talenti nascenti hanno insidiato i top players nelle ultime settimane, facendo in modo che la sfida nel Paese d’Oltralpe sia più aperta che mai. Fermo restando, naturalmente, che i favoriti per la vittoria sono sempre e comunque i primi tre della classifica mondiale.

Ad avere più chance di tutti, almeno a detta dei bookmaker, sarebbe, nello specifico, Carlos Alcaraz, che proprio come il tennista altoatesino è fermo ai box per infortunio. Avrà certamente voglia di dimostrare, il fenomeno di Murcia, di essere imbattibile su tutte le superfici. Ha vinto uno Slam sul cemento, ha vinto Wimbledon: manca all’appello, appunto, solo la terra rossa, per cui i tempi potrebbero essere maturi per un suo eventuale trionfo in Francia. Sempre a patto che Jannik e Nole glielo lascino fare, ovviamente. Guai a darlo per scontato.

Sorteggio tabellone Roland Garros, il primo turno degli azzurri

Non dipende solo, poi, da quanto siano affamati e assetati di vittorie i tre big. Il trionfo in un torneo è indiscutibilmente legato anche agli incroci, ragion per cui sarà determinante, in tal senso, il sorteggio del tabellone principale del Roland Garros.

La cerimonia è in programma oggi alle 14, al giardino delle serre d’Auteuil: non è prevista alcuna copertura televisiva, ma presumiamo che sui canali social ufficiali dello Slam saranno comunicate, in tempo reale, tutte le notizie utili di cui certamente gli appassionati di tennis andranno in cerca. Non resta che pazientare qualche ora ancora, dunque, per scoprire come sarà il cammino di Jannik Sinner, ma anche quello di Matteo Berrettini (qualora dovesse partecipare) e di tutti gli altri azzurri al via ai piedi della Tour Eiffel. Sarà nostra cura, a cerimonia ultimata, aggiornarvi circa gli sviluppi del sorteggio.

