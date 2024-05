Tutta colpa di Djokovic, la classifica ATP ora fa tremare Sinner

Tutta colpa di Djokovic che cambia la propria strategia: la classifica mondiale ATP che sembrava destinata ad essere ribaltata potrebbe invece rimanere uguale. Ecco la situazione

Chissà, magari avrà capito che non disputando questo torneo avrebbe quasi avuto la certezza di perdere la prima posizione nella classifica ATP nelle prossime settimane. Forse è davvero passato questo nella testa a Djokovic, che in maniera abbastanza inaspettata, anche, ha deciso di cambiare totalmente i suoi piani.

Infatti, il serbo, attuale primo del mondo per i numeri, ha annunciato che parteciperà al torneo di Ginevra, un Masters 250, che si giocherà esattamente una settimana prima del Roland Garros. Allo Slam parteciperà anche Jannik Sinner, che ormai si è messo alle spalle il problema all’anca che gli ha fatto saltare Roma, e che ha ripreso in mano la racchetta dopo la cura al J|Medical di Torino. Sì, il nostro tennista a Parigi ci sarà, e cercherà di arrivare a prendersi in ogni caso il primo posto in quella speciale classifica che lo consegnerebbe direttamente nella leggenda di questo sport.

Djokovic a Ginevra, come cambiano i calcoli

Nei giorni scorsi vi abbiamo riportato quelli che erano i calcoli che avrebbero permesso a Sinner di poter diventare nel corso delle prossime settimane il numero al mondo. Questi ovviamente adesso cambiano e, a fare un quadro esatto della questione, ci ha pensato il portale tennisworlditalia.com.

In caso di semifinale in Svizzera, al 24 volte campione slam non servirebbe necessariamente la finale a Parigi, ma basterebbe appunto un’altra semifinale per tenere la prima posizione. Ovviamente questi calcoli saranno anche da rimodulare vista la presenza di Sinner a Parigi, però la certezza assoluta quindi dello scatto in graduatoria – prima sembrava fosse davvero così – non c’è più. Poco male, comunque. La sensazione, viste anche le difficoltà fisiche di Djokovic, eliminato con largo anticipo dal torneo al Foro Italico, che ormai è solamente questione di tempo. E noi tutti, comunque, oltre alla classifica abbiamo un altro sogno nel cuore: quello di vedere Sinner giocare e trionfare nel secondo slam dell’anno dopo la clamorosa e meritata vittoria agli Australian Open, che hanno cambiato totalmente anche il modo di vedere questo sport in Italia. .