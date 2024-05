Gratta e vinci, è matematico: per svoltare ne bastano due

Gratta e vinci, ne servono solo 2 per portare a casa la vincita massima pari a 2 milioni di euro: vale la pena tentare.

Immaginate di ricevere ogni mese, sul vostro conto corrente, una cifra infinitamente più alta di quella che vi viene probabilmente corrisposta per il vostro duro lavoro. E di poterne disporre, proprio perché abbastanza ingente, come meglio credete. Senza dovervi preoccupare di far quadrare i conti e di mettere da parte qualcosa per il mese prossimo, perché potreste non averne bisogno.

Ecco, non ci sorprende che vincere a uno di questi giochi che garantiscono una rendita mensile ventennale sia il sogno, per nulla segreto, di decine di migliaia di italiani. Vincere è bello sempre, per carità, ma sono in tanti a preferire questa formula che dilaziona il pagamento e permette, quindi, di ricevere ogni mese una gran bella somma. Il Win For Life, ad esempio, mette sul piatto 3mila euro al mese per 20 anni, mentre il Turista per sempre ne assicura, pensate un po’, esattamente il doppio.

Possiamo solo immaginare, dunque, quanto sia felice la giocatrice che, il 16 maggio scorso, ha comprato uno di questi Gratta e vinci e ha scoperto che la Lotteria Istantanea pensata, inizialmente, per gli aspiranti globetrotter, lo aveva appena reso ricco. Grazie alla sua vincita, se lo vorrà, da questo momento in poi potrà girare il mondo in lungo e in largo a costo zero: a saldare le sue spese, d’altronde, ci penserà il Turista per sempre.

Gratta e vinci, ricca a vita col Turista per sempre

La vincita colossale è stata registrata ad Alassio, alla Tabaccheria 8 di via Leonardo da Vinci. L’aspirante vacanziera per la vita non ha indugiato neanche un po’, quando si è trattato di decidere su quale biglietto puntare: ha afferrato quello lì e la sua scelta, col senno di poi, si è rivelata essere la migliore che potesse mai fare.

Le ha fruttato la vincita massima, che equivale a 2 milioni di euro. Per diventare ricca, le è bastato trovare 2 simboli “Turista per sempre”, che identificano appunto il premio più alto cui si possa ambire con quel tipo di tagliando. Riceverà 300mila euro subito, 100mila di bonus finale e 6mila euro al mese per i prossimi 20 anni. Potrà starsene tranquilla, insomma, per un bel po’ di tempo.

Le possibilità di centrare questa vincita erano basse: ce la fa solo 1 su 4 milioni e 560mila persone. “È stata un’esperienza davvero emozionante – hanno commentato i titolari della rivendita – Siamo davvero grati ai nostri clienti per il loro sostegno e speriamo di continuare a portare loro fortuna”.