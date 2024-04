Genoa-Lazio, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Genoa-Lazio è una partita valida per la trentatreesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 18:30: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

Le sconfitte consecutive con la Juventus in Coppa Italia e con la Roma nel derby di campionato non potevano non lasciare strascichi in casa Lazio. L’atmosfera infatti è rimasta pesante anche dopo la roboante vittoria con la derelitta Salernitana, strapazzata 4-1 all’Olimpico una settimana fa.

Una vittoria comunque importantissima, che ha consentito agli uomini di Igor Tudor di riavvicinarsi al Napoli e all’Atalanta, tre squadre racchiuse in soli due punti. E dunque di tornare a sperare nella qualificazione ad una competizione europea. Contro i granata è andato a segno anche Felipe Anderson (doppietta), che in settimana ha ufficializzato il suo addio a fine stagione: andrà a Palmeiras a parametro zero. Di tutt’altro tenore invece le parole di Luis Alberto, altra colonna biancoceleste, che a fine gara ha ammesso di aver chiesto la rescissione al club nonostante il suo contratto scada nel 2027. Tudor, oltre a continuare a rivoluzionare tatticamente la Lazio, dovrà perciò essere bravo a gestire anche questi casi spinosi, facendo in modo che tutti stiano sul pezzo almeno fino a fine stagione. In attesa di giocare la semifinale di ritorno con la Juventus – nella prossima settimana si ripartirà dal 2-0 per i bianconeri – i capitolini fanno visita al Genoa a Marassi. I rossoblù hanno già blindato la salvezza ma non sembrano essere in vacanza e lunedì scorso è arrivato il quarto risultato utile nel posticipo con la Fiorentina (1-1). Ancora in gol Gudmundsson, a quota 13 reti stagionali.

Genoa-Lazio: le ultime notizie sulle formazioni

Diverse rogne per il tecnico rossoblù Gilardino. Messias si è fatto male a Firenze e difficilmente sarà in campo contro la Lazio, mentre in difesa non recupera Bani. Dietro toccherà a Vogliacco, con De Winter adattato al centro, mentre sulla corsia sinistra al posto dell’ex milanista agirà Martin. Gudmundsson potrebbe indossare i panni della mezzala: ad assistere Retegui in attacco sarà Ekuban.

Tudor senza Romagnoli, Zaccagni, Provedel e Pellegrini ma non è al meglio neppure Guendouzi. In attacco il centravanti argentino Castellanos, favorito su Immobile, sarà supportato da Felipe Anderson e Isaksen.

Come vedere Genoa-Lazio in diretta tv e in streaming

La sfida tra Genoa e Lazio, in programma venerdì alle 18:30 allo stadio “Ferraris” di Genova, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

La semifinale con la Juventus che incombe è inevitabilmente una distrazione per la Lazio, che contro il Genoa ha forse l’ultima occasione per rientrare in corsa per il quinto posto. I rossoblù però a Marassi non sono così “morbidi” da affrontare e potrebbero creare più d’un grattacapo alla squadra di Tudor. A differenza dei due precedenti stagionali – entrambi giocati all’Olimpico ed entrambi terminati con il risultato di 1-0 (vittoria del Genoa in campionato e della Lazio in Coppa Italia) – stavolta è lecito aspettarsi almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Genoa-Lazio

GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Messias, Gudmundsson, Martin; Ekuban, Retegui.

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Casale, Gila; Lazzari, Vecino, Kamada, Marusic; Felipe Anderson, Isaksen; Castellanos.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1