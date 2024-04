Scommesse, lo hanno fatto di nuovo: 30mila euro

Scommesse, lo hanno fatto di nuovo: dopo il doppio 2-1 di qualche settimana fa la coppia marito e moglie di Roma è riuscita nel colpaccio. Altri risultati esatti e vincita da capogiro

Lo hanno fatto di nuovo. Capendo che è il momento di puntare al massimo. Capendo che forse adesso potrebbero cambiare totalmente la propria vita in bene. Con le schedine. Che colpo incredibile.

La coppia di sposi romana lo ha fatto di nuovo. Vi abbiamo raccontato pochi giorni fa di come queste persone erano riuscite con un doppio risultato esatto del massimo campionato italiano, a vincere la bellezza di 18mila euro. Un doppio 2-1. Ma questa volta sono andati oltre. Hanno fatto davvero il botto e anche c’è da dire con un pizzico di amaro in bocca. O forse no. Beh, noi ve la raccontiamo com’è andata, poi sotto questo aspetto decidete voi come si possano sentire o meno.

Scommesse, quasi 30mila euro di vincita

Cinque schedine identiche da 20euro di importo. Tre risultati esatti: Atletico Madrid-Borussia Dortmund (2-1), Psg-Barcellona (2-3) e infine Dundee-Glasgow (0-1). Proprio il match del massimo campionato scozzese è stato rinviato, e quindi la coppia si è dovuta accontentare del taglio della quota e quindi ha potuto festeggiare (solamente), cinque vincite da 5.600euro, per un totale che alla fine fa 28mila euro.

La storia come al solito è stata raccontata da Agimeg.it, con la super vincita che ancora una volta è stata centrata presso l’agenzia Goldbet di Via dei Settemetri 11 a Roma. Rammarico o meno – noi crediamo che alla fine siano stati davvero contenti così, nonostante se avessero beccato pure la partita scozzese avrebbero potuto portare a casa 200mila euro (!), perché riuscire a pronosticare, non tanto la vittoria dell’Atletico, ma quella esterna del Barcellona con un risultato del genere è clamoroso. Ma come ci riescono? No, non lo sappiamo, non esiste un metodo e non esiste nemmeno una scienza esatta. Esiste la fortuna, forse qualche sogno (chi non sogna i risultati esatti?). Comunque, com’è o come non è, un’altra prestazione clamorosa. Auguri e loro. E speriamo possano riuscire di nuovo nel proprio intento. Sarebbe incredibile.