Scommesse, doppio risultato esatto: colpo da 18mila euro

Ci sono quelle scommesse che rendono felici chi le fa. E che fanno pensare a come sia possibile. Perché in questo caso non parliamo di uno ma di ben due risultati esatti, tutt’altro che semplici, che una coppia di Roma, marito e moglie, ha centrato nelle scorse settimane. Un colpo che ha il valore di 18mila euro.

La storia ci viene raccontata da Agimeg.it che svela nel dettaglio quello che è successo. Dobbiamo fare un passo indietro, a domenica 7 aprile quando alle 18 erano in programma due partite del massimo campionato italiano. La prima era Cagliari-Atalanta; la seconda Verona-Genoa. Sì, avete capito bene, questa coppia ha centrato questi due risultati esatti che, soprattutto nel primo caso, è stato davvero incredibile.

Scommesse, il doppio risultato esatto

Due a uno per la squadra di Ranieri su quella di Gasperini; due a uno della squadra di Gilardino su quella di Baroni. Un doppio colpo, centrato nell’agenzia GoldBet di via Dei Sette Metri 11, che ha fruttato la somma clamorosa di 18mila euro. No, non sappiamo quanto i due hanno investito, sicuramente non pochissimo, però sappiamo che alla fine sono passati all’incasso, cambiando per sempre il loro 2024. Con tutti quei soldi ci esce una bella vacanza estiva, una macchina nuova pure, e qualche altro sfizio che in questo periodo non tutti si possono permettere.

“Marito e moglie spesso fanno giocate del genere e già qualche volta avevano avuto delle soddisfazioni, ma mai come quella di questo fine settimana”, il commento del titolare del centro scommesse, Calogero Russo che ha parlato ad Agimeg.it. Insomma, ci provano spesso queste due persone e alla fine la loro volontà è stata premiata da una vincita super. Una giocata assai fortunosa, c’è da dirlo, perché beccare un solo risultato esatto è già una cosa che succede raramente, figurarsi due. Poi di altrettanti match sulla carta assai difficili da pronosticare. Fortuna e intuito, questo ci vuole. Ma soprattutto fortuna, l’intuito aiuta fino a un certo punto e lo possiamo avere tutti.