Al Lotto si vince con questi numeri: 90mila euro

Al Lotto si vince con questi numeri: uno degli ultimi concorsi ha regalato delle cifre incredibili. Ecco quello che è successo e in quanti hanno esultato

Ancora un fine settimana incredibile per gli appassionati del Lotto e del 10eLotto, che hanno esultato, e anche in maniera abbastanza importante, con delle vincite che così come riporta Agimeg.it hanno regalato molteplici sorrisi.

A prendersi la scena è stata la Campania, grande protagonista di una delle ultime estrazioni, dove sono arrivate delle bellissime vincite per una cifra che si aggira intorno ai 90mila euro. Soprattutto nell’estrazione di venerdì, grazie all’uscita del numero 90 nella ruota nazionale, sono stati centrati diversi colpi che fanno la storia. Era uno dei ritardatari questo numero, e grazie a questa estrazione sulla ruota detta prima sono finite oltre il 55% delle vincite, per un totale di 4,2milioni di euro. Adesso però entriamo nel dettaglio, e andiamo a vedere quello che è successo proprio in Campania.

Ecco i colpi da capogiro

Un fortunato giocatore di Napoli ha centrato un terno da 22.500euro, con una giocata di soli cinque euro, giocando il 18, il 38 e 81. Sì, si vince con questi numeri, assai simili che hanno un comune denominatore: l’8 si vede dappertutto. Ma non è finita qui, ovviamente, perché questa è stata solamente la prima di una serie di vincite che rimarranno scolpite in questo gioco e anche nel 10eLotto.

“A Maddaloni, in provincia di Caserta, sono stati realizzati due terni identici (con i numeri: 8-48-90) da 13.750 euro ciascuno, entrambi con una puntata di soli 4 euro” si legge ancora su Agimeg.it, che chiude il cerchio con una clamorosa vincita centrata con il 10eLotto. Ci trasferiamo in questo caso a Ceraso, in provincia di Salerno, dove grazie ad un 9, nell’estrazione collegata al Lotto, e di fronte ad una spesa di soli 2 euro, un fortunato vincitore è riuscito a centrare il colpo da 50mila euro. Tutto incredibile, a riprova che anche investendo pochissimo si può cambiare, in meglio, la propria vita.