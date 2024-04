Gratta e Vinci, domenica bestiale: il grande “classico” colpisce ancora

Gratta e Vinci, domenica bestiale: il grande classico dei tagliandi in circolazione colpisce ancora. Ecco quanto ha portato a casa in una giornata di serenità

Una bella domenica. Bestiale, direbbe qualcuno in una canzone. Anche se in questo caso non parliamo di un incontro amoroso, ma di un incontro con la fortuna. E va bene uguale, visto che si discute di una vincita piazzata grazie ad un biglietto del Gratta e Vinci comprato presumibilmente in una giornata di serenità.

Il colpo è stato centrato – così come ci viene riportato da Agimeg.it – all’interno della Tabaccheria 23 di via Prenestina Antica 220 a Palestrina, in provincia di Roma. E come molto spesso succede in questi casi, è stato un biglietto della famiglia de Il Miliardario a regalare un bel sorriso all’uomo in questione. In questo caso parliamo di quello Maxi, che costa 20euro. Il più importante di questa serie di Gratta e Vinci.

Gratta e Vinci, ecco quanto ha vinto

“Il giocatore ha acquistato questa mattina (domenica, ndr) un Gratta e Vinci ‘Il Miliardario Maxi’, dal costo di 20 euro. Ha prima grattato l’area ‘Numeri Vincenti‘ e poi ‘I Tuoi Numeri‘ e proprio qui ha scoperto che un numero, il 16, era presente in entrambe le aree. Grattando quindi sotto al numero 16 ha scoperto di aver vinto ben 1.000 euro.

Ma quanto intascherà realmente questo fortunato vincitore? Come sappiamo esiste una tassa sulla fortuna per quelle vincite che superano i 500euro. Intanto c’è da dire che il biglietto può essere pagato attraverso bonifico postale, bonifico bancario oppure tramite un assegno circolare direttamente sul posto. Al fortunato giocatore verrà rilasciata una ricevuta mentre il biglietto rimarrà all’interno del punto vendita. Dopo aver scelto la modalità di riscossione della vincita si procederà al pagamento dello stesso che, in questo specifico caso, calcolando la tassa citata prima, è di 900euro. Cambia poco oggettivamente, perché iniziare la domenica mattina con un colpo del genere è sempre bello. Caffè e Gratta e Vinci, un rituale quasi storico per gli italiani.