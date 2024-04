Quarti di finale Champions League: lista diffidati e regolamento squalifiche

Quarti di finale di Champions League: ecco la lista dei calciatori diffidati e il regolamento sulle squalifiche in vista di semifinali e finale.

Un’informazione importante in vista dei pronostici sugli ammoniti che troverete come sempre sul gruppo TELEGRAM del Veggente (CLICCA QUI per registrarti gratuitamente): terminati i quarti di finale in Champions League tutti i cartellini gialli vengono AZZERATI.

Le ammonizioni accumulate sino ai quarti, non vengono quindi conteggiate in semifinale. In sostanza, chi non è attualmente in diffida, vedrà la sua ammonizione subito azzerata senza rischi di successive squalifiche.

Per questo motivo i calciatori NON attualmente in diffida potrebbero decidere di “spendere” il cartellino giallo senza pensarci due volte, in caso di ripartenza pericolosa degli avversari o perdendo tempo a fine partita in caso di risultato favorevole.

Quarti di finale Champions League: la listta dei diffidati

BARCELLONA-PSG

Diffidati Barcellona: Ronald Araújo, Frenkie de Jong, João Félix, Ferrán Torres, Lamine Yamal.

Squalificati Barcellona: Andreas Christensen (una giornata), Sergi Roberto (una giornata).

Diffidati PSG: Ousmane Dembélé, Lucas Hernández, Milan Škriniar, Manuel Ugarte, Vitinha.

BORUSSIA DORTMUND-ATLETICO MADRID

Diffidati Borussia Dortmund: Emre Can, Mats Hummels, Ian Maatsen.

Diffidati Atlético Madrid: José María Giménez, Mario Hermoso, Koke, Álvaro Morata, Stefan Savić.

Squalificati Atlético Madrid: Samuel Lino (una giornata).

BAYERN MONACO-ARSENAL

Diffidati Bayern Monaco: Sacha Boey, Leon Goretzka

Squalificati Bayern Monaco: Alphonso Davies (una giornata)

Diffidati Arsenal: Declan Rice, Kai Havertz

MANCHESTER CITY-REAL MADRID

Diffidati Manchester City: Manuel Akanji, Rúben Dias

Diffidati Real Madrid: Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Dani Carvajal, Vinícius Júnior

Squalificati Real Madrid: Aurélien Tchouaméni (una giornata)

Non perdete l’appuntamento con i pronostici sugli ammoniti del Veggente: verranno pubblicati sul canale gratuito Telegram una volta rese note le formazioni ufficiali. CLICCA QUI per registrarti gratuitamente