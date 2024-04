Gratta e Vinci, il nuovo tagliando colpisce ancora: ha vinto due milioni

Gratta e Vinci, il nuovo tagliando non si scompone e colpisce ancora. La vincita è quella massima. C’è un nuovo milionario in giro per l’Italia

Signori, c’è un nuovo milionario in giro per l’Italia. Un colpo di fortuna incredibile che ha permesso ad un ignoto giocatore di portare a casa la vincita massima, quella da 2milioni di euro, con un tagliando che ha un valore commerciale di 10euro. Sì, sono questi appunto quelli che mettono in palio tutti questi soldi. Ma dove è successo il fatto e con quale biglietto si stapperò la bottiglia migliore? Andiamo a scoprirlo insieme.

Così come viene raccontato da Agimeg.it, a colpire nel segno ancora una volta ci ha pensato uno dei nuovi tagliandi che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha messo in circolazione. In questo caso particolare parliamo del Super Numerissimi che, come sappiamo, non si trova da moltissimo tempo. Un colpo da maestro, un colpo che sì, in questo caso cambia decisamente la vita e che permette soprattutto di fare moltissimi progetti. Un sogno, di quelli che solamente pochissimi eletti possono toccare con mano.

Gratta e Vinci, la vincita a Formigine

Ed è stata la città di Formigine, in provincia di Modena, a regalare questa grandiosa vincita. Una città assai fortunata, visto che negli ultimi dodici mesi sono stati piazzati diversi colpi con diversi gioco. Tutto era iniziato un anno fa, quando con una schedina del 10eLotto erano stati vinti la bellezza di 100mila euro.

Poi si è passati anche con il Totocalcio, ritornato in auge in maniera incredibile negli ultimi mesi, con una vincita anche in questo caso assai importante visto che parliamo di un 13 da 167mila euro. E non è di certo chiusa qui, perché nell’edizione del 2022 della Lotteria Italia, nel comune emiliano è stato vinto il secondo premio, quello da 2,5milioni di euro. Ora, noi un consiglio ve lo diamo, se per caso vi trovaste in quelle zone, un salto in qualche tabaccheria lo faremmo. Non si sa mai in questi casi.