10eLotto, 12mila euro con questa modalità: non tutti la conoscono

Lotto e 10eLotto: hanno vinto 12mila euro con questa modalità che non tutti conoscono. Ecco quello che è successo in una regione poche volte baciata dalla fortuna

Lotto e 10eLotto sempre protagonisti. Poco da fare. Anche in questo caso parliamo di alcune vincite centrate con questo gioco clamoroso che ogni settimana regala perle. E per dimostrare che non si guarda in faccia nessuno, stavolta a festeggiare è stata una parte d’Italia che quasi mai prima d’ora era riuscita a salire alle cronache.

A rimettere le cose a posto, però, ci pensa Agimeg.it, che svela come la Dea Bendata ha deciso di baciare il Trentino, che è stata una delle regioni più fortunate in una delle ultime estrazioni. Due super vincite con il gioco del Lotto e del 10eLotto sono state registrate in questo caso nella provincia di Bolzano. E andiamo a vedere nel dettaglio quello che è successo, svelando cifre e particolari.

Lotto e 10eLotto, ecco il doppio colpo

“Un fortunato giocatore di Salorno Strada del Vino, in provincia di Bolzano, ha realizzato un ‘6’ da 12.000 euro al 10eLotto nella Modalità Frequente, ovvero quella che si gioca ogni 5 minuti” si legge sul sito citato prima. Un colpo sicuramente importante che conferma quanto detto prima. La fortuna quando decide di girare non guarda in faccia nessuno, centra in pieno dove vuole, colpisce in maniera importante, anche in alcune zone d’Italia dove, per via anche della bassa popolosità, si può giocare di meno. Ma oltre il 10eLotto c’è anche il Lotto, il gioco principe, quello sognato da tutti.

E sempre in provincia di Bolzano, in questo caso a Laives, è stato centrato il terno da mille e una notte. A fronte di una spesa di soli 3 euro, grazie a tre numeri giocati sulla ruota di Genova, un fortunato scommettitore o una fortunata scommettitrice, non si conoscono ulteriori dettagli, ha portato a casa la bella cifra di 7.125euro.