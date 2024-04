Totocalcio “miliardario”, si torna all’antico: montepremi d’altri tempi

Totocalcio miliardario: nel prossimo concorso in programma nel weekend si torna all’antica. Il montepremi finale è davvero d’altri tempi

Nemmeno questa volta gli appassionati del Totocalcio sono riusciti a centrare il 13, quel punto famoso che una volta stravolgeva e cambiava totalmente la vita e adesso l’aiuta in maniera importante. Certo, se qualcuno riuscisse a centrare il malloppo nel prossimo concorso, allora sì, ancora loro cambierebbero la propria vita. Perché è quasi un ritorno all’antica.

Partiamo da chi ha vinto nel fine settimana passato. Né 13, né 11 e nemmeno 9: troppe partite realmente andate tutte alla rovescia, soprattutto in Premier League, e con una Serie A che si è chiusa con moltissimi pareggi. Quindi ha vinto solamente una persona con il 7, piazzando il colpo da 9.229 euro. Poi ci sono stati tre 5, che hanno portato a casa 907 euro e infine i 3, che sono stati tredici, hanno incassato 65euro. Ma a quanto ammonta, quindi, il prossimo jackpot? 514.179 euro, tra i più alti di sempre da quando il Totocalcio è stato rinnovato. Un miliardo più o meno, per questo il ritorno all’antica. Ci sarà un jackpot per l’11 di 12.862 euro, mentre per il “9” sarà di 17.314 euro.

Totocalcio miliardario, ecco la vincita più importante della storia

“Il 7 novembre 1993 resta ancora oggi una data storica per il Totocalcio: in quel giorno infatti venne giocato il concorso che valse la più alta vincita di sempre della storia di questo gioco. In quel giorno di novembre di quasi trent’anni fa, infatti, vennero realizzati solamente tre 13 che valsero ciascuno circa 5 miliardi di lire. In una ricevitoria di Crema venne giocato un sistema vincente che fruttò 5.549.756.245 di lire, vincita record di sempre per il Totocalcio”. Questo si legge sul sito della Sisal, e cinque miliardi dell’epoca ti permettevano davvero di cambiare totalmente il tuo modo di vivere. Chissà adesso che cosa staranno facendo quelle persone. Comunque, sotto, potrete vedere la classifica delle più alte vincite di sempre attraverso questo gioco.

1) conc. 13 07/11/93 5.256.635.320

2) conc. 14 20/11/88 4.361.350.475

3) conc. 38 01/01/94 3.772.908.695

4) conc. 41 22/05/94 3.460.111.050

5) conc. 15 28/11/82 3.080.299.070

6) conc. 2 30/08/92 2.953.980.890

7) conc. 16 27/11/94 2.060.999.550

8) conc. 19 30/12/89 2.049.556.515

9) conc. 8 08/10/89 1.923.923.020

10) conc. 37 10/05/87 1.756.612.330

11) conc. 10 25/10/87 1.730.236.670

12) conc. 39 29/03/86 1.727.400.645

13) conc. 2 02/09/90 1.659.190.480