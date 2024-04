Rimpianto Champions: “L’Inter è più forte dell’Atletico”

L’Atletico sconfitto dal Dortmoud in Champions, ha suscitato un vivo rimpianto in molti tifosi dell’Inter e critiche dalle altre tifoserie.

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero e noto opinionista tv, ha parlato ai microfoni di TvPlay per commentare le ultime sfide di Champions e del confronto fra grandi campioni come Mbappé, Haaland, Vinicius e Lautaro Martinez. Il giornalista è partito dalla sconfitta del Barcellona, con le relative polemiche arbitrali. “In effetti c’è stato un momento in cui non ho compreso se l’arbitro di Barcellona-PSG abbia arbitrato bene o male“, ha detto Biasin. “Poi alla fine ho capito che ha arbitrato bene“.

“La frustrazione di Xavi è stata ostentata per portare a casa qualcosa che non meritava. Però per un momento ho dubitato sull’espulsione e sul rigore concesso“, ha continuato il giornalista, riferendosi alle polemiche dell’allenatore a fine partita.

In Manchester City-Real Madrid, Biasin ha detto di essere soprattutto interessato alle prestazioni di Foden e di Bellingham, che ha fatto male all’andata. Poi, sulle critiche ad Haaland, ha aggiunto: “Sì, Haaland, quando si alza il livello tecnico, non dà del tu al pallone, come fanno certi campioni del Real. Però, secondo me, al di là di Mbappé, Haaland è l’attaccante più forte. Uno come lui non esiste. Potete dirmi tutto su Haaland, ma i suoi numeri dicono un’altra cosa. Lo vorrei sempre nella mia squadra”.

E in una squadra ideale, per Biasin, il tridente dei sogni sarebbe appunto composto da Mbappé, Haaland e Lautaro Martinez. “Lascio a casa Vinicius. E nelle mie riserve mi tengo Icardi. Continuo a pensare che se qualcuno lo prendesse in Serie A, farebbe ancora venti goal serenamente”.

L’Atletico fuori dalla Champions: “Non è un rimpianto per l’Inter“

“Che il Milan sia uscito dal girone di Champions League con il Borussia Dortmund non vuol dire nulla“, ha poi commentato Biasin, riferendosi a vari commenti sui social con cui i tifosi del Milan hanno voluto sottolineare come la squadra tedesca sia stata superiore all’Atletico. “Allora se Cagliari al momento batte l’Inter dobbiamo dire che in assoluto il Cagliari è più forte dell’Inter?”

“Il Borussia ha fatto il suo percorso, ma questo non significa che il Milan sia inferiore o superiore al Borussia. Se l’Atletico avesse vinto la Champions League, non sarei lusingato dal fatto che l’Inter sia uscita contro di loro. Allo stesso modo non penso che la sconfitta dell’Atletico abbia creato un rimpianto all’Inter. Di fatto, hai perso contro l’Atletico, che vinca o che perda nelle settimane successive“.

“Per me è un raffronto che ha pochissimo senso. Poi secondo me l’Inter è più forte dell’Atletico, ma i nerazzurri si sono giocati male le carte al ritorno e all’andata ha sprecato male. Ma quest’anno l’Inter ha annunciato il suo obiettivo e lo sta centrando“, ha concluso Biasin.