Tennis, nuovo amore sotto rete: il VIDEO della coppia infiamma il web

Nel 2014 era stata a tanto così dalla top 100. Non ha mai sfondato il muro che la separava da essa, però. Si è fermata al 135esimo posto del ranking Wta, sebbene fosse popolare quanto una top 10. Lei è Alize Lim, che dopo il Covid non è più tornata in campo a causa di una serie di infortuni che l’ha messa a dura prova; ha intrapreso una carriera tutta nuova, iniziando a lavorare come giornalista ed intervistatrice per conto dei canali sportivi.

Non si è mai realmente allontanata, perciò, dal mondo del tennis. Ha ripreso a giocare da poco ed è ripartita dai tornei ITF, consapevole che sarà difficilissimo tornare agli antichi fasti e fare meglio di quanto non facesse quando era in forma e si allenava regolarmente. “Non ho idea dove mi porterà questo viaggio – ha spiegato in un’intervista a Var-Matin – se mi divertirò ancora a viaggiare per settimane, o se il mio vecchio corpo reggerà questa pressione a lungo, ma per me è già una vittoria. Finirò quando voglio, alle mie condizioni”.

E non è questa, per la verità, la sola novità nella vita della bella Alize Lim, la cui storia ricorda un po’ quella di Emma Raducanu. La francese, come la britannica, è stata ricoperta di attenzioni da parte degli sponsor e dal pubblico anche in assenza di successi sul campo.

Nei giorni scorsi, la splendida Alize è stata a Montecarlo, per il Masters 1000 che si gioca a Roccabruna, nelle vesti di inviata per conto della versione francese di Eurosport. E proprio nel Principato, a quanto pare, sarebbe successo qualcosa di “strano”.

Grigor Dimitrov and Alize Lim spotted together after party night in Monaco ✨️ pic.twitter.com/wVDyuLMMcj — Krasimir 🇧🇬 🌎🌍🌏 (@lobdowntheline) April 15, 2024



Un video circolato sui social ritrae l’ex tennista in tiro, bella come il sole, mentre si allontana da un gruppo di amici per salire a bordo di una lussuosissima Lamborghini. Alla guida di quel bolide fiammante non c’è una persona qualunque, ma il campione Grigor Dimitrov. Potrebbe non voler dire niente, come potrebbe voler dire tutto.

Il viceré di Miami, d’altra parte, è di nuovo single. Qualche mese fa si è conclusa la sua relazione con l’attrice e modella Madalina Ghenea, sebbene nessuno dei due abbia mai inteso spiegare cosa avesse determinato la fine di una storia d’amore che sembrava procedere a gonfie vele. Potrebbe essere già pronto, quindi, a riaprire il suo cuore. E chissà che Alize non possa essere quella giusta.