Vinci Casa, è uscita alla scoperto: “Sogno realizzato”

Vinci Casa, una donna che ha giocato a questo gioco è uscito allo scoperto. Ecco com’è andata quella giornata che gli ha decisamente e clamorosamente cambiato la vita

Ha deciso di uscire allo scoperto, raccontando ad Agimeg.it, l’agenzia che si occupa del gioco in Italia, quella che è la sua storia. Una storia fatta di sacrifici enormi fin quando la Dea Bendata non ha deciso di baciarla, facendole vincere al concorso “Vinci Casa”, quello che appunto permette, avendo a disposizione due anni di tempo, di cercare un appartamento quasi del tutto pagato dallo Stato.

Non solo: questo speciale concorso permette di avere subito, e in maniera immediata, 160mila euro in contanti da investire come meglio si crede. E a raccontare come farà e che cosa ne se ne farà di tutti quei soldi ci ha pensato la diretta interessata. Chiamata “Paola”, ma è un nome di fantasia.

Vinci Casa, ecco le sue parole

“Gioco a Vinci Casa sempre la stessa combinazione – ha detto – formata dai numeri delle date di nascita della mia famiglia, perché il mio sogno è sempre stato quello di comprare una casa definitiva. Il gioco della giocata vincente ero in coda alla tabaccheria del centro commerciale, ero in dubbio se aspettare o meno ma poi l’istinto mi ha portato a non rinunciare al mio sogno. E oggi sono soddisfatta di non essermi arresa”. Un bel colpo, stupendo, meraviglioso. Paola è una giovane impiegata, sposata, e che ha 2 bambini.

La vincita è stata scoperta la mattina successiva all’estrazione tramite l’applicazione, e hanno condiviso la notizia solamente con i genitori. “Insieme alla casa – ha concluso – con i soldi della vincita comprerò dei mobili nuovi e una bella borsa. La sceglierò insieme a mio marito che ogni anno me ne compra una e conosce i miei gusti. Forse meglio di me”. Auguri Paola, e in bocca al lupo: trovare casa in due anni non è difficile, e noi speriamo che tu possa trovare quella dei tuoi sogni