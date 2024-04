Kecmanovic-Berrettini, Atp Monte Carlo: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Kecmanovic-Berrettini è un match valido per il primo turno del torneo Atp Masters 1000 di Monte Carlo: orario, notizie, statistiche, pronostici, diretta tv e streaming.

Matteo Berrettini nelle scorso ore si è dovuto spostare in fretta e in furia da Marrakech, in Marocco, a Monte Carlo, ma l’ha fatto con il sorriso. L’azzurro, infatti, nella giornata di domenica si è aggiudicato il suo ottavo titolo Atp, trionfando nel torneo Atp 250 della città marocchina, uno dei primi della stagione sulla terra rossa.

Finalmente abbiamo rivisto la versione migliore del tennista capitolino. E he purtroppo, a causa dei continui problemi fisici avuti nell’ultimo anno e mezzo, sembrava essere ormai un lontano ricordo. Tuttavia, sono bastate poche partite al finalista di Wimbledon 2021 per riprendere confidenza con la racchetta. E soprattutto per ritrovare fiducia nei propri mezzi: con il trionfo di Marrakech Berrettini ha scalato di nuovo la classifica Atp, rientrando nei primi 100 (al momento è 84esimo). Il martello romano è cresciuto di partita in partita, battendo avversari ostici come Shevchenko, Munar, Sonego, Navone e Carballes Baena, facendo affidamento sul solito potente servizio. Ma non solo: stavolta ha funzionato anche il rovescio, il suo tallone d’Achille.

Berrettini ha detto che il suo obiettivo è fare bene a Roma, casa sua, ma nonostante la stanchezza accumulata in Marocco vuole provare a conquistare punti anche nel Principato, dove peraltro risiede.

Neanche 24 ore dopo la sfida con Carballes, a Monte Carlo – dove ha beneficiato di una wild card – debutterà contro il serbo Miomir Kecmanovic. Per il nativo di Belgrado non è un gran momento, visto che l’ultima vittoria risale allo scorso febbraio, ad Acapulco. Disastroso l’esordio di Kecmanovic sulla terra rossa: all’Estoril, in Portogallo, è uscito immediatamente contro Bautista Agut. Un solo confronto con Berrettini, sul cemento di Indian Wells nel 2022: all’epoca fu il serbo ad avere la meglio in tre set.

Dove vedere Kecmanovic-Berrettini in diretta tv e streaming

Il match tra Miomir Kecmanovic e Matteo Berrettini, valido per il primo turno del torneo Atp Masters 1000 di Monte Carlo, sarà trasmesso martedì 9 aprile in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). L’incontro tra Kecmanovic e Berrettini sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati. Prevista pure la diretta su NOW, la piattaforma live e on demand. La sfida inizierà non prima delle 12:30.

Kecmanovic-Berrettini: il pronostico

Il Berrettini ammirato la scorsa settimana in Marocco – stanchezza a parte – non dovrebbe avere problemi a prevalere su Kecmanovic. Il serbo è in fase calante e potrebbe arrendersi in due set.