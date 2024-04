10eLotto miniera d’Oro: con questa modalità ha vinto 100mila euro

10eLotto, questa storia rivela che optare per questa modalità conviene davvero a tutti: una delle vincite più alte degli ultimi tempi.

C’è un motivo ben preciso, se il 10eLotto è uno dei giochi più amati dagli italiani. Intanto è incredibilmente dinamico, il che gioca sicuramente in suo favore. E poi, va da sé che il fatto che abbia premiato, nel tempo, moltissimi giocatori, fa sì che sia ancor più appetibile agli occhi di chi è in cerca di un incontro a tu per tu con la dea bendata.

Si tratta, per chi non lo conoscesse, di un gioco a moltiplicatore. Si può giocare da 1 a 10 numeri, compresi tra l’1 e il 90. L’investimento minimo è di 1 euro, mentre quello massimo ammonta a 200 euro. Nel caso in cui il giocatore scelga di aggiungere una delle tre modalità speciali disposte dal regolamento, c’è una maggiorazione di 50 centesimi per ciascuna di esse. Raddoppiano il costo della giocata si può aggiungere l’opzione “Numero oro” alla propria giocata, inoltre, per assicurarsi premi ancor più ricchi nel caso in cui il numero oro estratto sia uno di quelli che si è indicato sulla schedina.

Esiste anche l’opzione “Doppio oro”, volendo, che moltiplica il premio nell’ipotesi in cui entrambi i numeri oro estratti siano presenti sulla nostra ricevuta di gioco. In questo caso, il prezzo della giocata triplica. C’è poi, ancora, l’opzione “Extra”, che permette al giocatore di partecipare, sempre con gli stessi numeri, ad una speciale estrazione che tiene conto solo ed esclusivamente dei 70 numeri non estratti durante l’estrazione precedenti. Ce n’è, insomma, per tutti i gusti e per tutte le tasche. E non ci stupisce affatto, quindi, che il numero dei vincitori sia così alto.

10eLotto, Oro a go-go: non uno, ma addirittura due

Così come non ci sorprende, appunto, che molte persone decidano di fidarsi del 10eLotto, invece che di altri giochi più inflazionati e famosi o dei “soliti” Gratta e vinci.

L’aver puntato sul 10eLotto ha portato una gran fortuna, qualche ora fa, ad un uomo di Pontassieve, in provincia di Firenze. Lui ha scelto di tentare il tutto per tutto con la Modalità Istantanea dell’amatissima lotteria italiana. Quindi, ha partecipato ad una sola estrazione, della serie via il dente, via il dolore. E non immaginava, forse, quello che sarebbe accaduto da lì a breve.

L’uomo in questione ha centrato un 9 e ha pure beccato sia l’Oro che il Doppio Oro, ragion per cui ha vinto un premio stratosferico. Si è assicurato una vincita da 100mila euro, tra le più alte delle ultime estrazioni.