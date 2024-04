Scommesse, centra otto pareggi: colpo da capogiro

Scommesse, ha scoperto l’America con i pareggi: in una sola schedina ne ha centrati otto piazzando quello che è stato un colpo da capogiro

C’è chi non riesce a prendere nemmeno tre partite con quote minime. C’è chi invece riesce a centrare non una, nemmeno due, ma la bellezza di otto partite in pareggio. Un colpo strepitoso quello riuscito ad un utente di planetwin365. Un colpo che difficilmente rivedremo.

In questi nostri anni di storie ne abbiamo viste tante. Gente che ha vinto puntando su risultati esatti, su giocatori che segnano di testa, sul minuto. Di cotte e di crude. Ma mai avevamo visto una schedina del genere, una scommessa clamorosa – rivelata come al solito da Agimeg.it – che svela come in questo mondo può davvero succedere di tutto. Quando uno deve colpire, riuscire a centrare il colpo grosso, lo fa in qualunque modo. Noi ancora pensiamo, ad esempio, al risultato esatto (5-1) del Napoli contro la Juventus datato ormai più di un anno fa. Non la ricordate la storia? Male. Sì, perché qualcuno aveva deciso appunto di giocare quel finale, vincendo 50mila euro. Incredibile.

Scommesse, ecco il colpo grosso

Non è finita, ovvio. Perché questa storia che adesso vi andiamo a raccontare ha davvero dell’incredibile. Come spiegato uno scommettitore, giocando una schedina online, ha deciso di puntare su otto partite tra America e Sud America pronosticando, per tutte, la X finale. Le quote avevano la media di tre volte la posta, quindi potete immaginare l’enorme vincita, a fronte di una puntata di 10,20 euro. Sì, anche i venti centesimi ha deciso di metterci sopra.

Alla fine tutte uscite. Tutte in parità nei novanta minuti. La schermata con il pallino verde alla fine di ogni match pronosticato è una di quelle che molti sognano di vedere. Ma quanto ha vinto alla fine? Bene, vi accontentiamo: 16.936,65 euro. Che colpaccio clamoroso.