Juventus-Fiorentina, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Juventus-Fiorentina è una partita della trentunesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

Sono stati proprio Vlahovic e Chiesa, i due grandi ex della sfida con la Fiorentina, a far tornare il sorriso sul volto di Massimiliano Allegri nella semifinale d’andata di Coppa Italia con la Lazio. I due giocatori cresciuti nel settore giovanile viola e costati complessivamente circa 120 milioni di euro, hanno permesso alla Juventus di aggiudicarsi il primo round con i biancocelesti (2-0), vendicando così la sconfitta subita tre giorni prima all’Olimpico, decisa da un colpo di testa di Marusic in pieno recupero (1-0).

La Signora ha così messo fine al digiuno di vittorie che durava dallo scorso 25 febbraio (oltre un mese) ed ha ipotecato la finalissima, dove – ironia della sorte – potrebbe affrontare la squadra di Vincenzo Italiano, che nell’altra semifinale ha avuto la meglio sull’Atalanta, piegata da un eurogol di Mandragora (1-0). I bianconeri, bravi ad approfittare di due errori della difesa laziale, castigata in contropiede, ora devono voltare pagina anche in campionato, dove la situazione si è fatta preoccupante. Da fine gennaio hanno battuto solo il Frosinone. E, oltre a farsi scavalcare dal Milan, rischiano anche il sorpasso del Bologna, che si è portato a -2. La Viola, sabato scorso, ha peccato come al solito di cinismo contro il Milan (1-2) e non è bastata una buona prestazione complessiva per evitare la sconfitta coi rossoneri, scivolando addirittura al decimo posto (con una gara in meno). L’Europa diventa ogni settimana più lontana. Ed ecco perché, come avvenne anche lo scorso anno, la Fiorentina potrebbe rivolgere la propria attenzione sulle coppe (Coppa Italia e Conference League).

Contro l’Atalanta, intanto, abbiamo assistito ad una delle migliori versioni stagionali della formazione gigliata, che avrebbe meritato di vincere con uno scarto maggiore. Ad impedirglielo, un monumentale Carnesecchi.

Juventus-Fiorentina: le ultime notizie sulle formazioni

Allegri sembra orientato a limitare il turnover, confermando la formazione che martedì ha battuto la Lazio. In attacco dovrebbero giocare i due ex del match, Chiesa e Vlahovic, con il figlio d’arte subito guarito dall’influenza. Gli unici ballottaggi sono quelli tra Danilo e Rugani e in difesa e tra Iling e Kostic a sinistra.

Previsti molti cambi invece nella Viola, che giovedì prossimo sarà di nuovo in campo per affrontare i cechi del Viktoria Plzen. Italiano in difesa schiererà Dodò, Martinez Quarta e Biraghi mentre in mediana potrebbe rivedersi Arthur, altro ex della partita. Belotti costretto agli straordinari in attacco.

Come vedere Juventus-Fiorentina in diretta tv e in streaming

La sfida tra Juventus e Fiorentina, in programma domenica alle 20:45 all’Allianz Stadium di Torino, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Entrambe sono state impegnate in settimana in Coppa Italia, spendendo parecchie energie. Il successo contro la Lazio potrebbe però aver fatto da sprone per una Juventus che negli ultimi due mesi non ha dato garanzie, neppure tra le mura amiche. I bianconeri, ad ogni modo, rimangono favoriti contro una Viola che ha perso 11 delle ultime 12 partite giocate all’Allianz Stadium (in 4 delle ultime 6 la porta della Juve è rimasta pure inviolata). Anche in questo caso potremmo assistere ad un match poco prolifico, tenendo conto del fatto che la Fiorentina fatica a concretizzare. E che fuori casa ha segnato solo 15 reti.

Le probabili formazioni di Juventus-Fiorentina

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0