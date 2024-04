I pronostici di domenica 7 aprile: Premier League, Liga, Ligue 1, Bundesliga

I pronostici di domenica 7 aprile: si gioca in Serie A, Premier League, Liga, Ligue 1, Eredivisie e Bundesliga.

Questa domenica ci sarà un nuovo capitolo dell’affascinante lotta al titolo in Premier League, con il Liverpool impegnato nella pur sempre difficile trasferta dell’Old Trafford contro il Manchester United, voglioso di dimenticare la beffa della sconfitta subita in rimonta negli ultimi minuti contro il Chelsea.

Anche a questo giro i gol dovrebbero arrivare puntuali, così come nelle altre due sfide del campionato inglese in programma oggi: Sheffield United-Chelsea e Tottenham-Nottingham Forest.

Pronostici altre partite

In Serie A in Verona proverà a fare punti salvezza sfruttando l’effetto Bentegodi contro il Genoa: in zona retrocessione più complicato l’impegno del Cagliari di Ranieri contro l’Atalanta affamata di vittorie in ottica qualificazione alla prossima Champions League. Gran finale con Juventus-Fiorentina: atteso almeno un gol per squadra così come in Monza-Napoli del pomeriggio.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Almeno un gol per squadra in Monza-Napoli, Serie A, ore 15:00

Vincenti

• Feyenoord (in Feyenoord-Ajax, Eredivisie, ore 14:30)

• Verona o pareggio (in Verona-Genoa, Serie A, ore 18:00)

• Atalanta (in Cagliari-Atalanta, Serie A, ore 18:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Manchester United-Liverpool, Premier League, ore 16:30

• Monaco-Rennes, Ligue 1, ore 17:05

• Sheffield United-Chelsea, Premier League, ore 18:30

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra

• Frosinone-Bologna, Serie A, ore 12:30

• Hoffenheim-Augsburg, Bundesliga, ore 15:30

• Heerenveen-Utrecht, Eredivisie, ore 20:00

Il “clamoroso”

Tottenham vincente e almeno un gol per squadra (in Tottenham-Nottingham Forest, Premier League, ore 19:00)