Fiorentina-Milan, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Fiorentina-Milan è una partita valida per la trentesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Sei anni dopo la sconvolgente morte di Davide Astori, la Fiorentina è stata colpita da un’altra tragedia. I viola durante la sosta per le nazionali hanno dovuto dire addio al direttore generale Joe Barone, braccio destro del presidente Rocco Commisso e costantemente al seguito della squadra.

Il dirigente si era sentito male poco prima della sfida di campionato con l’Atalanta, successivamente rinviata e dopo un’agonia di due giorni è spirato, lasciando Firenze nello sconforto. La tifoseria gigliata si prepara a rendergli omaggio nell’ultimo anticipo del sabato prepasquale con il Milan (lo stadio sarà sold out) ma resta da capire quale sarà la reazione della Viola, più che mai decisa a regalare a Barone quel trofeo che sognava da quando la proprietà americana si insediò nel 2019. La squadra di Vincenzo Italiano – a proposito, il tecnico siciliano quasi certamente lascerà a fine stagione – è imbattuta da sei partite (4 pareggi e 2 vittorie), ha conquistato il passaggio del turno in Conference League ma in campionato è costretta ad inseguire – è a -2 dal Napoli settimo – e la sfida con il Milan potrebbe essere una delle ultime possibilità per rientrare in corsa per un piazzamento importante. I rossoneri invece prima della sosta avevano scavalcato la Juventus al secondo posto grazie al successo, il quinto di fila tra campionato ed Europa League, sul Verona (1-3). Ampio il divario che separa la squadra di Stefano Pioli sulla quarta: l’attenzione adesso si sposta sulla coppa.

Fiorentina-Milan: le ultime notizie sulle formazioni

Italiano non avrà Bonaventura, squalificato, e sulla trequarti dovrebbe giocare Beltran, come Gonzalez reduce dagli impegni con l’Argentina. Chance per Sottil, in crescita nelle ultime uscite, mentre in mediana Mandragora è in vantaggio su Duncan. In difesa la coppia centrale sarà formata da Milenkovic e Ranieri.

Di nuovo problemi in difesa per Pioli: si è fermato di nuovo Kalulu e, senza Kjaer, toccherà a Gabbia affiancare Tomori. Sulle fasce, invece, agiranno Calabria e Florenzi, quest’ultimo al posto dello squalificato Hernandez. A centrocampo Bennacer potrebbe dare forfait: pronto Adli.

Come vedere Fiorentina-Milan in diretta tv e in streaming

Fiorentina-Milan è in programma sabato alle 20:45 allo stadio “Franchi” di Firenze e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Fiorentina-Milan anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Firenze ultimamente è indigesta per il Milan, sempre sconfitto nelle due visite più recenti al “Franchi”. Certa la reazione, soprattutto dal punto di vista emotivo, da parte dei Viola, reduci da due settimane intense e complicate. Dovrebbe dunque riuscire ad evitare quantomeno la sconfitta la squadra di Italiano, che in questa partita potrebbe avere qualche motivazione in più rispetto ai rossoneri. Previsti almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Milan

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Nico Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Florenzi; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

La Fiorentina riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 2-2