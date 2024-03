CR7, avvistata a Lisbona la stella dell’Al-Nassr: sfrecciava a bordo di un bolide nuovo di zecca che vi farà perdere la testa.

Che Cristiano Ronaldo abbia un debole per le auto di lusso è cosa nota. Qualche mese fa, ma non escludiamo che nel frattempo la situazione sia ulteriormente cambiata, si stimava che ne possedesse talmente tante che un solo garage, per quanto gigantesco, non bastasse più.

Gli piacciono al punto che le compra come fossero figurine. E le regala pure, di tanto in tanto, come si ricorderà. In occasione di un recente Natale, aveva fatto dono alla sua dolce metà, la splendida Georgina Rodriguez, di una splendida e scintillante Rolls Royce Down decappottabile. Un gioiellino perfetto per una diva del suo calibro e costato, all’incirca, 345mila euro. Quella appartenente alla sua compagnia non è, comunque, la vettura più preziosa del parco auto della famiglia. CR7 vanta una collezione che annovera, fra le altre, una Bugatti 110, Ferrari, McLaren, Lamborghini e un’altra Rolls Royce ancora. Non ne ha mai abbastanza, insomma, quando si tratta di bolidi a cinque stelle.

Non ci sorprende scoprire, perciò, che il suo affollatissimo garage abbia spalancato le sue porte ad una new entry di tutto rispetto. Il 39enne ha fatto tappa in Portogallo nei giorni scorsi e ne ha approfittato, appunto, per mettere le mani su un’automobile che, evidentemente, aveva già in precedenza adocchiato.

CR7 non si ferma più: new entry di lusso nel suo garage

Nella sua terra d’origine, il cinque volte Pallone d’oro è stato in più occasioni avvistato alla guida di questo gioiellino nuovo di zecca. Si tratta, udite udite, di una Ferrari Daytona SP3, di colore rigorosamente rosso, che fila che è una meraviglia. Il modello in possesso di CR7 costa 2,3 milioni di euro circa ed è, manco a dirlo, esclusivo come pochi.

Vi basti sapere, per farvi un’idea di quanto pregiata sia quest’auto, che al mondo ne sono state finora prodotte solo 599 unite. Quella su cui ha messo gli occhi la stella dell’Al-Nassr vanta 840 cavalli e può raggiungere, grazie al suo potentissimo motore, una velocità di 340 km/h. Ah, c’è dell’altro: ci vogliono 2,85 secondi appena perché raggiunga, partendo da zero, i 100 chilometri orari.

Dire che sia un bolide non renderebbe l’idea, insomma, di come frecci questa meraviglia di colore rosso. Non è perciò passato inosservato, il campione portoghese, quando, nei giorni scorsi, ha sfrecciato per le strade di Lisbona a bordo della sua nuova Daytona SP3.