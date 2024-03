Lotteria, non è mica sempre Natale. O forse sì

Lotteria, il regalo fuori stagione ha addirittura superato le aspettative: un Natale bis assolutamente indimenticabile.

Magari è capitato anche a noi e non lo abbiamo mai scoperto. Oppure, chissà, ad una persona a noi vicina. La verità è che, sebbene tutto ciò possa sembrare assurdo, molto semplicemente potrebbe succedere a tutti. Presi come siamo da mille cose e da altrettanti impegni, non c’è davvero niente di strano in quello che stiamo per raccontarvi.

Vi sarete peraltro già imbattuti, in passato, in una storia simile a questa. Perché non è raro, appunto, che una persona dimentichi di aver giocato al Lotto, al Superenalotto o al Gratta e vinci. E che, proprio per questo motivo, non scopra mai di aver vinto. Qualcuno lo ha addirittura scoperto in ritardo, talvolta, quando il tempo a disposizione per riscuotere il premio era, ormai, irrimediabilmente scaduto. Non è questo il caso, fortunatamente. Anzi, la vicenda che ci apprestiamo a narrare testimonia, al contrario, che non tutto è perduto. Che non è sempre detta l’ultima parola.

Questa donna di Cork, che preferisce rimanere anonima, si è accorta di aver vinto il primo premio della lotteria Christmas Millionaire quasi al fotofinish. E il bello è che, per la verità, non è stata lei a ricordarsene: è stato il suo sito preferito ad instillare in lei l’atavico dubbio.

Lotteria, Natale bis: che bellissimo regalo

Era Natale quando aveva deciso di giocare, nella speranza di vivere delle feste un po’ più serene, alla Lotteria Christmas Millionaire. Aveva comprato il biglietto all’ufficio postale di Friars Road, a Turners Cross, in Irlanda, ma non si era mai preoccupata di controllare se le avesse dato diritto a qualche premio o meno.

Fino a che, un bel giorno, consultando le notizie sul sito CorkBeo.ie, non aveva scoperto che qualcuno a Cork aveva vinto 100mila euro alla Lotteria natalizia ma che nessuno ancora aveva reclamato la sua vincita. E che il tempo per farlo, come se non bastasse, stava per scadere. Letta la notizia, è corsa a casa in cerca della sua ricevuta. L’ha trovata in una borsa che non usava da un po’ e ha scoperto che quell’articolo parlava proprio di lei. All’improvviso, era di nuovo Natale.

Di fretta e furia si è così recata al quartier generale della Lotteria per riscuotere i suoi soldi. Se avesse letto in ritardo, se tutto fosse accaduto dopo il 30 marzo, sarebbe stata la fine. “Quando ho scannerizzato il biglietto sul mio telefono e ho visto apparire il messaggio che confermava la mia vincita, sono rimasto incredula. Ho messo da parte il telefono per puro shock, ma dopo qualche ora mi sono finalmente deciso a controllare di nuovo per assicurarmi che non stessi sognando”. Una lezione che dovremmo imparare tutti: controllare subito i nostri biglietti, onde evitare che accada quello che avrebbe potuto guastare la giornata a questa donna.